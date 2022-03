Bei einem Unfall in einer Waschanlage am Dienstagabend in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein 65 Jahre alter Autofahrer war beim Einfahren in die Waschstraße gegen den Rahmen der Anlage geprallt, die dadurch teilweise aus der Führungsschiene gerissen wurde. Weil der Verdacht bestand, dass der Fahrer betrunken war, kam er zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.