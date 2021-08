per Mail teilen

Das Heilbronner Kreisimpfzentrum hat am Donnerstagvormittag seine 100.000ste Corona-Impfung verabreicht.

Insgesamt wurde in Heilbronn bisher 155.000 mal gegen Corona geimpft, teilte die Stadt mit. Allerdings registrieren die Behörden derzeit eine Impf-Flaute. Über 44 Prozent der Heilbronner Bevölkerung ist voll geimpft, über 53 Prozent haben mindestens eine Impfung (Zahlen der Landesregierung vom 25.07.21). Somit liegt Heilbronn weiter etwas unter dem Landesdurchschnitt.

Impf-Motiv: Sorgenfreier Urlaub

Der 100.000. Impfling am Heilbronner Kreisimpfzentrum im Stadtteil Horkheim heißt Massimiliano Licciardello. Der Familienvater nannte als Motiv für die Impfung seine Urlaubspläne. Er wolle sorgenfrei wegfahren, in sein Heimatland Italien.

100.000 Impfungen wurden bisher am Kreisimpfzentrum Heilbronn verabreicht SWR

100.000 Impfungen wurden bisher im Kreisimzentrum verabreicht, 55.000 weitere im gesamten Heilbronner Stadtgebiet: in Heimen, Arztpraxen, bei Aktionen auf der Theresienwiese und in den Stadtteilen. Doch die Impfbereitschaft lässt spürbar nach, so Martin Uellner, Hausarzt und ärztlicher Leiter des Kreisimpfzentrums.

"Ich gehe davon aus, dass, (...) als die Inzidenz nach unten ging (...) viele dachten, die Wahrscheinlichkeit, mich zu infizieren wird geringer - ich überlege mir das nochmal mit dem Impfen."

Heilbronner OB geht von weniger Rechten für Nicht-Geimpfte aus

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) geht davon aus, dass nicht gegen Corona geimpfte Menschen künftig weniger Rechte bekommen. Er widerspricht damit Parteikollegen unter anderem aus Bremen und Berlin, die einen solchen Schritt als Impfflicht durch die Hintertür kritisieren.