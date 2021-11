10.000 Fahrgäste nutzen den Bürgerbus

Der Eppinger Bürgerbus "EmiL 2" (Kreis Heilbronn), der im August seinen Betrieb aufgenommen hat, hat den 10.000. Fahrgast befördert. Trotz Pandemie verdoppelte sich die Zahl der Fahrgäste im letzten halben Jahr, heißt es bei der Stadt. Außerdem startet kommende Woche eine neue Linie. Mit der neuen Ärzte-Linie startet am 1. Dezember eine Route, die jeden Mittwochvormittag im halbstündigen Takt sieben Haltestellen in Eppingen bedient, heißt es in einer Mitteilung. Hier lägen Ärzte, Therapeuten, Apotheken und Sanitätshäuser unmittelbar in der Nähe. Die Ärzte-Linie startet als Probebetrieb zunächst befristet bis Mai kommenden Jahres.