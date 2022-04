1.000 Sträucher gegen Schlammlawinen

Die Stadt Heilbronn hat an den Ortsrändern der Stadtteile Frankenbach und Biberach 1.000 Sträucher gepflanzt. Kleine Maßnahme, große Wirkung - das ist die Botschaft, die das Heilbronner Grünflächenamt damit vermitteln möchte. Mehrfach hat starker Regen im vergangenen Jahr Schlammlawinen ausgelöst. Die Strauchhecken sollen künftig eine derartige Erosion verhindern. Die Pflanzaktion ist nur eine von mehreren Maßnahmen, mit der das Grünflächenamt unter neuer Leitung Heilbronn für die Folgen des Klimawandels fit machen will. Zudem soll mehr Begrünung, gerade auch auf kleinem Raum wie Verkehrsinseln, im Sommer die Temperaturen in der Stadt erträglicher machen. Die Behörde will Erfahrungen aus der Bundesgartenschau nutzen.