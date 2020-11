In Hohenloher Krankenhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) ist das 1.000 Baby in diesem Jahr zur Welt gekommen. Das Mädchen kam am 11.11. zur Welt, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Das Krankenhaus Öhringen rechnet damit, dass in diesem Jahr dort insgesamt rund 1.200 Babys zur Welt kommen.