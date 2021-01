per Mail teilen

Auf einer Straße bei Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) sind am Dienstag zehn Lastwagen in Schneeverwehungen stecken geblieben. Deshalb war für andere Fahrzeuge kein Durchkommen möglich, so die Polizei. Die Straße musste zunächst durch den Winterdienst vom Schnee befreit werden, bevor es weiterging.