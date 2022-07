Zehn Jahre Dorfladen Jagsthausen - eine Erfolgsgeschichte

Vor zehn Jahren wurde "Unser Dorfladen Jagsthausen" eröffnet und ist nicht mehr wegzudenken. Der Dorfladen ist inzwischen weit mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit.

Es ist eine Erfolgsgeschichte rund um den Dorfladen in Jagsthausen (Kreis Heilbronn). Als dort vor über zehn Jahren der einzige Lebensmittelladen geschlossen hat, gab es im Umkreis von 12 Kilometern keine Einkaufsmöglichkeiten mehr.

Der Plan, einen Discounter anzusiedeln, war gescheitert - Schuld daran hatten die Römer. Denn auf dem geplanten Discounter-Gelände wurde eine Römersiedlung gefunden. Die Idee zum Dorfladen hatten der damalige Bürgermeister und der Kämmerer von Jagsthausen.

Treue Kunden tragen zum Erfolg bei

In einem Genossenschaftsprojekt wurde der Dorfladen eröffnet. Die heutige Leiterin, Claudia Klappenecker, erzählt stolz, dass viele Großeltern ihren Enkeln zur Geburt Anteile am Dorfladen kaufen. Aber nicht zuletzt deshalb läuft er so gut.

"Es gibt viele, die machen ihren Wocheneinkauf hier. Gerade während Corona haben wir das sehr gemerkt und mit den Spritpreisen jetzt, ist das auch ein Vorteil."

Die Jagsthausenerinnen und Jagsthausener sind ihrem Laden treu. Hört man sich unter den Kunden um, sagt keiner, dass er hier nur das kauft, was er vielleicht in einem großen Supermarkt, 12 Kilometer entfernt, vergessen hat.

Vor allem für die Älteren in Jagsthausen bedeutet der Dorfladen eine echte Erleichterung, die Grundversorgung sozusagen.

Dorfladen auch für das Sozialleben wichtig

Der Laden wurde sogar so gut angenommen, dass er bis heute mehrfach erweitert wurde. Vor acht Jahren kam ein Café dazu, inzwischen wurde dafür angebaut. Auch um das wachsende Sortiment unterzubekommen, wurde an den Laden angebaut und inzwischen gibt es auch eine kleine Terrasse draußen.

"Viele aus dem Ort oder der Nachbargegend treffen sich auch hier zum Kaffeetrinken. Wenn es den Dorfladen nicht gäbe, wäre Jagsthausen ganz, ganz einsam."

Es treffen sich die Jagsthausener, aber auch Menschen aus den umliegenden Dörfern. Eine Kundin erzählt, es gebe einen Dorfladen-Treff, eine Art regelmäßig stattfindenden Stammtisch.

Ohne Helfer und Vereine wäre das alles nicht möglich

Bedanken möchte sich Claudia Klappenecker aber nicht nur bei den treuen Kunden. Ohne viele Helferinnen und Helfer, die das zum Teil auch ehrenamtlich machen, ohne Vereine, die zu den Festen ausschließlich beim Dorfladen bestellen, wäre der Laden wahrscheinlich nur halb so erfolgreich, schätzt sie.

Doch im Laden scheint alles richtig zu laufen. Sieglinde Parys war dort seit der Eröffnung angestellt. Jetzt ist sie in Rente und hilft weiter mit - ehrenamtlich, ohne Bezahlung. Ohne Helferinnen und Helfer wie sie, wären beispielsweise auch der Lieferdienst, der zweimal die Woche auf Bestellung alle möglichen Waren und Getränke ausliefert, nicht möglich.

Jubiläumsfeier im Herbst

Am 12. Juli 2012 wurde "Unser Dorfladen Jagsthausen" eröffnet. Damit ist er am 12. Juli dieses Jahres genau zehn Jahre alt. Allerdings gebe es in Jagsthausen und Umgebung schon zu viele Feste im Juli und August, daher habe man sich entschlossen, am 3. September zu feiern – mit Bierwagen, Grill und geselligem Beisammensein.