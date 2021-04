per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt aktuell vor Betrügern am Telefon. Vor allem im Stadt -und Landkreis Heilbronn geben diese sich am Telefon als Ärzte aus, täuschen einen Unfall oder eine schwere Erkrankung von Familienangehörigen vor und verlangen Geld. Die Polizei rät, am Telefon nie über finanzielle Verhältnisse zu sprechen.