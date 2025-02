Heidrun Lieb aus der SWR Aktuell-Redaktion SWR Patricia Neligan

Heidrun Lieb ist Teamchefin Social Media in der Online-Nachrichtenredaktion SWR Aktuell Baden-Württemberg. Die Redaktion informiert die Userinnen und User an 365 Tagen pro Jahr auf Instagram, Facebook und WhatsApp sowie im Web/App über Nachrichten aus und für Baden-Württemberg. Rund um die Uhr.

Heidrun Lieb ist Diplom-Journalistin und Wirtschaftsingenieurin. Seit Januar 2022 ist sie wieder beim SWR. 24 Jahre zuvor - im Jahr 1998/99 - absolvierte sie ein einjähriges Praktikum in der Kameraabteilung in Stuttgart, damals hieß der Sender noch SDR.

Vor dem SWR

Nach ihrem ersten Studium arbeitete Heidrun Lieb als Wirtschaftsingenieurin bei der Firma Stihl in ihrem Geburtsort Waiblingen. Danach folgte sie ihrer Leidenschaft und studierte Journalistik an der Uni Hohenheim. Vier Mal zog es sie für mehrmonatige Praktika ins Ausland - unter anderem nach Rio de Janeiro (Brasilien) in das ZDF-Auslandsstudio Südamerika sowie nach Buenos Aires (Argentinien).

Heidrun Lieb schrieb zunächst viele Jahre für die "Stuttgarter Nachrichten" und arbeitete danach mehr als zwölf Jahre beim Fernsehen in verschiedenen Funktionen, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk in der Chefredaktion. Anschließend war sie in der BR-Intendanz als Redakteurin im Social-Media-Team der ARD-Pressestelle tätig. Danach folgte eine knapp dreijährige Tätigkeit als Redaktionsleitung bei der digitalen Kommunikationsagentur Ippen Digital Media in München. 2021 zog es sie wieder in ihre Heimat - zurück in den Journalismus und zurück zum SWR.