Heidenheim holt ersten Bundesligasieg

Erster Bundesligasieg in der Geschichte des 1. FC Heidenheim. Der Aufsteiger gewann am 4. Spieltag der Fußball Bundesliga mit 4:2 gegen Werder Bremen. Gleichzeitig stellte Heidenheims Trainer Frank Schmidt einen neuen Rekord auf.

Schmidt ist jetzt dienstältester Trainer im deutschen Profifußball. Seit 16 Jahren steht er an der Seitenlinie des 1. FCH. Frank Schmidt löste damit den bisherigen Rekordhalter des SC Freiburg Volker Finke ab.

Mehr zum Heidenheimer Sieg in Sport Kompakt.