Corona-Schnelltests sind zwar nicht ganz so genau wie PCR-Tests, dafür liegt das Ergebnis aber schon nach 20 Minuten vor. In Krankenhäusern und Pflegeheimen werden sie schon genutzt. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will sie auch an Schulen und in Kitas einsetzen, Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ist aber dagegen. Trotzdem gibt es seit Montag eine Schule im Land, die Corona-Schnelltests durchführt.