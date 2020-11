per Mail teilen

Ab Montag ist das öffentliche Leben wieder eingeschränkt. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen. Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner befürchtet, dass dadurch etliche Mitbürger auf der Strecke bleiben könnten.

Viele Menschen seien schon jetzt "kurz davor arbeitslos zu werden", sagte der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) im SWR. Er meinte damit vor allem Kulturschaffende oder auch den Sportbereich. Einige Berufe seien gefährdet, das mache ihm große Sorgen.

Menschenleere Straßen in der Neckarstadt

"Wir erleben hier eine Situation, die für Heidelberg gar nicht vorstellbar ist", sagte der Oberbürgermeister das Stadtbild, wie es sich ihm momentan darstelle. Die Straßen seien schon jetzt menschenleer. Normalerweise könne Würzner gar nicht durch die Fußgängerzone gehen, weil er durch die vielen Menschen, die dort unterwegs seien, "zu viel Zeit verliere." Schon in den letzten Tagen habe er allerdings beobachten können, dass sich die Menschen zurückhalten und offenbar eher zu Hause bleiben.

Kontrollen am Wochenende

Sorgen mache sich Würzner auch um das bevorstehende Wochenende. Das angekündigte schöne Wetter würden sicher viele Menschen nutzen wollen, um noch einmal ein Café oder Restaurant zu besuchen. Eigentlich hätte deshalb auch bereits das kommende Wochenende in den "Lockdown" gehört, so Würzner. Er forderte die Bürger auf, sich "drastisch" zurückzuhalten und vor allem Masken zu benutzen. Das werde man in der Stadt auf jeden Fall konsequent kontrollieren und jeden mit einem Bußgeld belegen, der die Maske nicht trägt.