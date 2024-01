Heidelberger Ruderer überqueren den Atlantik im Ruderboot

per Mail teilen

Zwei Heidelberger überqueren mit einem Ruderboot den Atlantik, von La Gomera bis Antigua. Jetzt ist das Ziel fast in Sicht. Vor ein paar Tagen wäre das Unternehmen beinahe gescheitert.

Janik Prottung und Daniel Schleicher aus Heidelberg überqueren seit Mitte Dezember in einem Ruderboot den Atlantik, ganz ohne Hilfe von Dritten. Sie nehmen am "Worlds Toughest Row" teil. Das ist ein Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Am Mittwoch (31. Januar) wollen die beiden nach knapp 5.000 Kilometern ihr Ziel erreichen, die Karibik-Insel Antigua.

Boot kenterte bei hohen Wellen

Fast wäre die Antlantiküberquerung zwischendrin gescheitert: Die hohen Wellen brachten das kleine Boot zum Kentern. Aber den beiden Extremruderern aus Heidelberg gelang es, an die Oberfläche zu schwimmen und wieder an Bord zu gelangen.