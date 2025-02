Norwegen prescht voran beim unterirdischen Entsorgen von CO2. In Deutschland gab es dagegen lange viel Widerstand gegen das sogenannte CCS. Jetzt aber schwenkt die Politik um. Interessant dabei: eigentlich hatte Deutschland bei dieser Technologie mal die Nase vorn. Aber die Bedenken in der Bevölkerung und in der Politik haben das Projekt einschlafen lassen. In den letzten Jahren war CCS in Deutschland verboten. Inzwischen praktiziert es Norwegen aber eben relativ erfolgreich und in Deutschland gibt es einen Sinneswandel.

Allerdings sind die langfristigen Risiken nicht vollständig geklärt. Unsere Hosts Anna Planken versuchen auszuloten, wie groß der wirtschaftliche Nutzen von CCS bei uns wäre, ob Deutschland gerade wieder eine wichtige Entwicklung verpasst.

Links und Quellen:

Plusminus-TV und Tagesschau: CCS-Technologie: Wie Norwegen CO2 unterirdisch speichern will.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/co2-speicherung-beispiel-kritik-100.html

Nano-Film auf 3Sat: Riesige CCS-Anlage vor der Küste Rotterdams.

https://www.3sat.de/wissen/nano/240906-sendung-riesige-ccs-anlage-vor-der-kueste-rotterdams-nano-100.html

Bundeswirtschaftsministerium: Pressemitteilung zu CCS-Beschluss der Bundesregierung.

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/05/20240529-entscheidung-ccs-industrie-deutschland.html

Sachverständigenrat für Umweltfragen: Stellungnahme von Oktober 2024. https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2024_2028/2024_10_CCS.pdf?__blob=publicationFile&v=9

Greenpeace: Offener Brief von Umweltverbänden zu CCS.

https://www.greenpeace.de/publikationen/20241113-greenpeace-Offener-Brief-CCS-Irrweg.pdf

Das Team:

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

https://www.instagram.com/anna.planken/

https://www.instagram.com/davidihrswisst/

Autorin: Kira Sophie Lorenz mit Recherchen von Johannes Holmes.

Redaktion: Christine Bergmann

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

