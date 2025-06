Am Mittwochnachmittag droht mit Starkregen und Sturmböen eine gefährliche Wetterlage in Baden-Württemberg. Außerdem können bis zu acht Zentimeter große Hagelkörner herunterkommen.

Vor allem im Südosten von Baden-Württemberg soll es am Mittwochnachmittag schwere Gewitter und Starkregen geben. SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert warnt vor einer "sehr gefährlichen Wetterlage" - lokal seien Regenfälle mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit möglich.

Schwere Gewitter ziehen nach Baden-Württemberg - SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert blickt am Dienstag auf das Wetter am Mittwoch:

Sogenannte Gewittercluster, also mehrere Gewitterwolken, die sich zu einer großen zusammenschließen, treffen im Laufe des Nachmittags und am Abend auf den Südosten von Baden-Württemberg, so die Wetterexpertin. Dort kann es zu schweren Sturmböen bis hin zu Orkanböen kommen. Außerdem droht Hagel - mit Hagelkörnern so groß wie ein Golf- oder Tennisball.

Warnung vor schweren Unwettern: Orkanböen mit bis zu 130 km/h möglich

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken bis schweren Gewittern mit hoher Unwettergefahr. Von der Schwäbischen Alb über das Donaugebiet und Allgäu bis zum Bodensee muss laut DWD mit schadensträchtigen Gewittern mit Großhagel gerechnet werden. Dort seien schwere Sturmböen bis Orkanböen zwischen 90 und 130 Kilometern pro Stunde möglich. "Es werden einige Bäume umstürzen", sagte ein DWD-Meteorologe.

Den Vorhersagen zufolge sind dort Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern zu erwarten - also etwa in der Größe eines Hühnereis. Diese können sowohl Schäden an Autos und Dächern als auch in der Landwirtschaft verursachen.

Gebietsweise kann es noch heftiger werden: Mitunter können sogar bis zu acht Zentimeter große Hagelkörner fallen. Das entspricht der Größe eines Baseballs. "Die können mit 140 Stundenkilometern vom Himmel fallen und haben eine ordentliche Aufprallenergie", so der Meteorologe. Wenn Mensch oder Tier ungeschützt unterwegs seien, bestünde große Verletzungsgefahr. Bis mittags soll es laut DWD vielerorts schon Gewitter und Starkregen geben: 25 Liter Regen pro Quadratmeter sollen in der Stunde fallen. Von der Schweiz her kommt das Unwetter auch zu uns. Am Nachmittag trifft es in Baden-Württemberg zu Beginn die Bodensee-Region. Am Abend soll es demnach Richtung Bayern weiterziehen.

Am Donnerstag soll es dann zwar meistens trocken, aber weiterhin stürmisch bleiben. Bei mäßigem, böigem Wind liegen die erwarteten Höchstwerte um die 22 Grad.