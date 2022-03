Opposition fordert Rücktritt Luchas und Sondersitzung des Landtags

Weil er in einem Schreiben an den Bund das Ende der pandemischen Lage gefordert hat, gerät Gesundheitsminister Lucha unter Druck. Die Opposition will, dass er sein Amt zur Verfügung stellt.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) steht nach seinem unabgesprochenen Schreiben an den Bund unter heftigem Beschuss. Lucha hatte darin das Ende der pandemischen Lage gefordert - und zwar ohne diese Forderung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) abgesprochen zu haben. Der pfiff Lucha deshalb am Donnerstag zurück.





Grund genug für die Opposition im Land, Luchas Rücktritt einzufordern. So sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Freitag dem SWR, Lucha habe während der gesamten Corona-Pandemie an vielen Stellen Fehler gemacht. "Aber dass er jetzt auch noch offensichtlich unabgestimmt mit dem Ministerpräsidenten das Ende der Pandemie in Baden-Württemberg ausruft, obwohl die Krankenhäuser jetzt im Moment unter einer Belastungssituation sind, dass kein Krankenhaus mehr im Normalbetrieb betrieben werden kann, weil so viele Menschen erkrankt oder in Quarantäne sind, das setzt dem ganzen außer unserer Sicht die Krone auf." Mit diesem absurden Vorstoß zum Ende der pandemischen Lage sei das Maß endgültig voll, so Stoch. Minister Lucha sei nicht mehr tragbar und solle sofort zurücktreten.

Es ist das erste Mal, dass die SPD von sich aus diesen Schritt fordert. FDP Fraktions-Chef Hans-Ulrich Rülke kommentiert Luchas Verhalten ebenfalls: So sehe dilettantisches Regierungshandeln in seiner peinlichsten Form aus.

Wir fordern den Rücktritt von Sozialminister @mannelucha! Dieser Auftritt der @RegierungBW macht alle schwindelig und wir verlieren die Menschen, die nicht mehr verstehen, worauf die Maßnahmen hinauswollen. #corona #chaos #fdp #landtagbw https://t.co/zCQAajfKZ6

SPD und FDP fordern Landtags-Sondersitzung

Wegen des Hin und Her in der Landesregierung haben SPD und FDP nun eine Sondersitzung des Landtags gefordert. Viele Bürgerinnen und Bürger seien aufgrund der Ereignisse am Donnerstag irritiert, schreiben Stoch und Rülke in einem Brief an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Während der Ministerpräsident davor warnt, zum jetzigen Zeitpunkt alle Schutzmaßnahmen aufzugeben, fordert der Sozialminister in einem Brief an den Bundesgesundheitsminister einen Strategiewechsel ein", kritisieren die Oppositionsführer. Der Landtag müsse zwingend und unverzüglich über den Kurs der Landesregierung informiert werden. Stoch und Rülke bitten Aras in dem Schreiben, in der kommenden Woche eine Sondersitzung einzuberufen, "damit die Landesregierung ihre widersprüchlichen Äußerungen klarstellen kann und Landtag und Öffentlichkeit die notwendige Klarheit und Orientierung in dieser wichtigen Frage unseres Landes gibt". Man könne eine solche Sitzung nicht erzwingen, sagte ein Sprecher der SPD-Fraktion, dafür fehlten SPD und FDP noch Stimmen. Aber man hoffe, dass sich Aras dennoch für eine Sondersitzung entscheide.

Unterstützung für Luchas Vorstoß vom Landkreistag und Ärzteverband

Unterstützung bekommt Gesundheitsminister Lucha vom Landkreistag. Präsident Joachim Walter (CDU) sagte, Minister Lucha habe den Mut, Dinge so anzusprechen, wie sie sind. Anlassloses Testen und Absonderung für Infizierte ohne Symptome seien wegen der kurzen Inkubationszeit von Omikron nicht mehr wirkungsvoll. So sieht es auch der Ärzteverband öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) Baden-Württemberg. "Die ungezielte Testung, sogenannte Bürgertestung, bindet unglaublich viele Ressourcen, materiell wie personell, bei wenig Auswirkung auf das Infektionsgeschehen und die Krankheitslast", sagte Brigitte Joggerst, Vorsitzende des ÖGD im Land.

Kretschmann distanziert sich von Forderung des BW-Gesundheitsministers

Ministerpräsident Kretschmann hat die Forderung seines Gesundheitsministers ausdrücklich nicht unterstützt, die pandemische Lage bald zu beenden. Die Frage, ob Luchas Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Kretschmann abgestimmt war, verneinte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend gegenüber dem SWR. Massiven Druck bekam der Minister dem Vernehmen nach auch von den Chefs der CDU- und Grünen-Koalitionsfraktionen, Andreas Schwarz und Manuel Hagel. Der Gegenwind war so stark, dass Lucha selbst noch am Abend zurückruderte: Die Pandemie sei explizit nicht für beendet erklärt, so ein Ministeriumssprecher in einem Schreiben, das dem SWR vorliegt. "Es gibt keinen Strategiewechsel bei den Schutzmaßnahmen."

Lucha wollte Strategiewechsel in Corona-Politik

In seinem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte Lucha einen baldigen Wechsel von der pandemischen in die endemische Phase gefordert; und zwar für Ende April, also nach den Osterferien. Begründet hat Lucha seine Forderung damit, dass dann auch die Saison der Atemwegserkrankung vobei sei. Außerdem hätten die Gesundheitsämter wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante sowieso keinen Einfluss mehr auf das Ausbruchsgeschehen.