Über 4000 Waffen lieferte die schwäbische Firma Heckler & Koch nach Mexiko. Alles landete letztlich in vier Bundesstaaten für die die deutschen Exportbehörden wegen der schlechten Menschenrechtslage keine Genehmigung erteilt hatten.

Heckler & Koch hatte aber, als es um die Genehmigung des Geschäfts ging, so genannte "Endverbleibserklärungen" vorgelegt, mexikanische Dokumente, wonach die Waffen nur in unproblematische Regionen Mexikos ausgeliefert werden würden.

Die Sache flog auf und vor zwei Jahren verhängte das Landgericht Stuttgart gegen einen Vertriebsleiter und eine Sachbearbeiterin Bewährungsstrafen. Drei weitere Angeklagte aus der Führungsebene sprach das Gericht aber frei.

Ein Riesensignal für Waffengeschäfte

Außerdem sollte das Unternehmen rund 3,7 Millionen Euro an die Staatskasse zahlen. Für den Freiburger Rechtsanwalt Holger Rothbauer, der zusammen mit dem bekannten Friedensaktivist Jürgen Grässlin den Prozess 2010 mit einer Anzeige ins Rollen brachte, für ihn ist das das Wichtigste: "Dass dieses so ausgesprochen worden ist in Stuttgart war hervorragend, weil das ist natürlich ein Riesensignal, wenn jemand solche Waffengeschäfte insgesamt macht, läuft er Gefahr, dass er nicht nur den Gewinn, sondern dass er den gesamten Umsatz abführen muss. Und das ist natürlich wirklich eine Drohkulisse, für diese Herren sich da vorsichtiger zu verhalten…"

Heckler & Koch ging in Revision



Das Unternehmen ist allerdings gegen das Stuttgarter Urteil in Revision gegangen. Auch die beiden Mitarbeiter haben Rechtsmittel eingelegt. Und die Staatsanwaltschaft, die eine schärfere Verurteilung der Mitarbeiter erreichen möchte - wobei sie allerdings die Freisprüche für die Führungsriege nicht in Frage stellt.

Deswegen muss jetzt der BGH, das oberste deutsche Strafgericht, die Sache prüfen. Zuständig ist der dritte Strafsenat, also die Richterinnen und Richter, die sich sonst vor allem mit politischen Verfahren, zum Beispiel mit Terrorismus beschäftigen.

Kern des Verfahrens ist die Frage, ob so eine Endverbleibserklärung überhaupt juristisch eine Rolle spielt.

Das Landgericht fand diese Papiere seien nichts wert. Die Mitarbeiter von Waffenlieferanten könnten das nach Übergabe in dem anderen Land nicht mehr kontrollieren, und deswegen sei das hier keine Umgehungslieferung und kein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Nur eine Strafbarkeit nach dem milderen Außenwirtschaftsgesetz käme in Betracht.

Die Verteidigung der angeklagten Sachbearbeiterin findet auch, dass das Unternehmen das doch gar nicht mehr kontrollieren konnte. Dass die Bundesregierung im diplomatischen Verkehr sicherstellen müsste, dass die Waffen nicht in falsche Hände gelangen.

Wie entscheidet der Bundesgerichtshof?

Da müsste sich vor allem politisch etwas tun, meint Rechtsanwalt Holger Rothbauer, der die ursprüngliche Anzeige erstattet hat sagt: "Kein Mensch geht nach Mexiko, schaut, wo bleiben die Waffen. Insofern ist das historisch, was passieren wird, und ich bin gespannt, wie der Bundesgerichtshof fragt und wie er entscheidet."

Allerdings: ein endgültiges Urteil zu diesem politisch heiklen Fall wird es heute eher noch nicht geben. Gut möglich jedoch, dass die Richterinnen und Richter vom dritten Senat in der mündlichen Verhandlung erkennen lassen, wie sie die Sache grundsätzlich einschätzen.