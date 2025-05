HB Ludwigsburg feiert Deutsche Meisterschaft

Nachdem das Wochenende für einige von euch eher verregnet war, wird es in der neuen Woche wohl etwas besser. Heute ziehen zwar zunächst noch vom Schwarzwald bis nach Oberschwaben einige Schauer durch, nach und nach trocknet es aber langsam ab. Sonst verläuft der Tag meist trocken und zwischen Wolkenfeldern kommt auch mal länger die Sonne heraus. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad am Titisee und bis 21 Grad in der Kurpfalz.