Die SPD will die Landtags-Hausordnung prüfen lassen. Der Grund: Am Wochenende waren Mitglieder der als rechtsextremistisch eingestuften "Jungen Alternative" in den Räumen der AfD.

Die SPD im Landtag hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) gebeten, die bestehenden Regelungen zur Hausordnung auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Anlass war die Einstufung der Jugendorganisation der AfD, "Junge Alternative", als gesichert rechtsextremistisch. Ungeachtet dessen waren am Wochenende Mitglieder der Organisation bei einem Bürgerdialog der AfD in den Räumlichkeiten des Landtags. In einem Schreiben an die Landtagspräsidentin äußert die SPD ihre Sorge über die Gewährleistung der notwendigen Sicherheit des Landtages. Zum Schutz des Landtags als Verfassungsorgan, aber auch zum persönlichen Schutz der Abgeordneten und Beschäftigten müssten alle Mittel und Instrumente ausgeschöpft werden. Ungeachtet dieses Schreibens von vergangener Woche hat die AfD am Wochenende einen Bürgerdialog mit Vortrag und Diskussionsrunde veranstaltet. Die Junge Alternative hat sich auf ihrer Facebookseite mit einem Foto bei Fraktionschef Anton Baron für die Veranstaltung bedankt. Auf dem Foto mit 16 Männern ist neben dem Fraktionschef und dem Vorsitzenden der Jungen Alternative Hessen mindestens eine Person, die das Landesamt für Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Identitären Bewegung zuordnet. SPD und FDP wollen keinen Zugang für "Extremisten" SPD-Verfassungsschutzexperte Boris Weirauch sieht eine rote Linie überschritten, wenn die AfD im Landtag "rechtsradikale Kaderveranstaltungen durchführt". Der rechtspolitische Sprecher der FDP, Nico Weinmann, findet, Extremisten jeglicher Couleur sollten keinen unbeschränkten Zugang zur Herzkammer der Landespolitik erhalten. Landtagspräsidentin Aras teilte auf Anfrage mit, dass die AfD-Fraktion eigenständig über ihre Räumlichkeiten entscheide. Gruppierungen und Personen, die als rechtsextremistisch eingestuft seien, hätten aber nichts im Landtag zu suchen.