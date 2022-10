Regierungskoalition in BW berät über Mehrausgaben

Die Spitzen der grün-schwarzen Regierungskoalition in Baden-Württemberg kommen in der Haushaltskommission zusammen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen künftige Mehrausgaben.

Die Spitzen von Grünen und CDU wollen am Samstag in der Haushaltskommission darüber beraten, wofür Baden-Württemberg mehr Geld ausgeben soll. Die Steuerschätzung ist unter dem Strich positiv ausgefallen. Nun muss die Koalition abwägen, wie viel Geld sie noch investieren und wie viel sie in die Rücklage für Risiken und Entlastungspakete stecken will.

Druck aus den Fraktionen und Ministerien

Aus den Fraktionen und Ministerien kommt erheblicher Druck, die Mehreinnahmen für ihre Projekte zu nutzen. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) will jedoch den Risikopuffer in der Energie- und Inflationskrise stärken und mehr Geld zurücklegen. Die Fraktionen hatte er zum Maßhalten aufgerufen.

Höhere Einnahmen bei Umsatzsteuer wegen Inflation

Hauptgrund für das Steuerplus ist, dass der Staat über die Umsatzsteuer von der hohen Inflation profitiert. Für die Jahre 2023 und 2024 liegen die Annahmen aber unter der Schätzung vom Mai. Doch hier profitiert das Land von einem Sondereffekt: Weil die Konjunktur sich eintrübt und die Einnahmen sinken, muss das Land auch weniger von ihren hohen Corona-Schulden tilgen. In den Jahren 2025 und 2026 soll es dann wieder bergauf gehen. Genaue Zahlen lagen zunächst noch nicht vor.

Entlastungspaket, Spielraum und Mehrausgaben

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 bedeute dies, dass man mithilfe des Steuerplus und der bisherigen Rücklagen in der Lage sei, das dritte Entlastungspaket der Ampel-Regierung mitzufinanzieren. Zudem bleibe Spielraum, um eventuell ergänzende Entlastungen im Land zu stemmen, hieß es in Koalitionskreisen. Auch für Mehrausgaben im Doppeletat sei noch eine gewisse Summe übrig. Zuletzt war die Landesregierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) massiv unter Druck geraten, nochmal deutlich mehr Geld in Bildung zu investieren.

Profitieren befristet angestellte Lehrkräfte?

Ganz oben auf der Liste möglicher Mehrausgaben steht dem Vernehmen nach, befristet angestellte Lehrerinnen und Lehrer vor den Sommerferien nicht mehr zu entlassen. Das Land hatte dies jahrelang praktiziert. Eine Änderung würde rund 4.000 Lehrkräfte betreffen und rund 15 Millionen Euro kosten. Über das Thema werde verhandelt, bestätigte ein Regierungssprecher dem SWR, eine Entscheidung sei aber offen.

Spezielles Zentrum in BW gegen Cybercrime geplant

Auch die Kriminalität im Internet wird Thema bei den Haushaltsberatungen sein. Da die Bedrohung durch Hackerinnen und Hacker sowie Strafdelikte im Darknet immer mehr zunehmen, denkt das baden-württembergische Justizministerium über ein Cyberzentrum für die Staatsanwaltschaften im Land nach. Hier sollen die Ermittlerinnen und Ermittler besser vernetzt aber auch technisch besser ausgestattet werden.