Energiekrise, Preissteigerungen und Klimawandel - Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) erklärt im Landtag, in welche Richtung er das Land führen will.

Mit Blick auf die Planungen des nächsten Doppelhaushalts will Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Kurs der grün-schwarzen Koalition erläutern. Er will darlegen, wie die Energiekrise in Baden-Württemberg bewältigt werden soll. Dabei geht es auch um landeseigene Hilfen für besonders betroffene Betriebe.

Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe

Die Landesregierung plant Wirtschaftshilfen, um mögliche Lücken im Härtefallfonds des Bundes zu schließen. Im nächsten Doppelhaushalt stehen dafür mit Kreditaufnahmen und Rücklagen 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Es gehe um die Existenz von mehreren tausend Handwerksbetrieben wie Bäckereien oder Metzgereien in Baden-Württemberg, so CDU-Fraktionschef Manuel Hagel gegenüber dem SWR.

Er sprach von Brücken über die Lücken, die jetzt schnell und pragmatisch umgesetzt werden sollen. Dazu zählen laut Hagel Nothilfe-Darlehen mit Tilgungszuschuss und Beratungsangebote für Unternehmen sowie Handwerkerinnen und Handwerker, die in existenzielle Not geraten seien.

BW macht in der Krise neue Schulden

Die angekündigte Regierungserklärung von Ministerpräsident Kretschmann im Landtag trägt den Titel "Das Dringende tun und das Wichtige vorantreiben - die Krise entschlossen bewältigen, die Zukunft mutig gestalten". Verteidigen dürfte Kretschmann dabei die jüngste Entscheidung der Regierung, zur Bewältigung der Krise neue Schulden zu machen. Dies war bei der Haushaltsdebatte im Landtag am Mittwoch von der Opposition kritisiert worden.

Bürgergeld entzweit BW-Regierung

Auch der Streit um das geplante sogenannte Bürgergeld wird die Landtagsfraktionen beschäftigen. Denn nicht nur auf Bundesebene streiten die Ampel-Parteien und die Union darüber, auch die grün-schwarze Regierungskoalition in Baden-Württemberg ist sich nicht einig und wird sich sehr wahrscheinlich im Bundesrat enthalten. Würde danach der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Länderkammer angerufen werden, würde auch der Zeitplan des Starts des Bürgergeldes zum 1. Januar immer mehr wackeln.

Mit der Reform will die Ampel das Hartz-IV-System ablösen. Aus Sicht von CDU und CSU setzt das Bürgergeld aber "falsche Anreize" und beendet das Prinzip "Fördern und Fordern". Die SPD-Fraktion im Landtag fordert von der Koalition "staatspolitische Vernunft und keine Blockadehaltung". Die Landesregierung müsse im Landtag Farbe bekennen, wie sie es mit dem Bürgergeld halte, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und sozialpolitische Fraktionssprecherin Dorothea Kliche-Behnke der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung sei den Ländern bereits deutlich entgegengekommen.