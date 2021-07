In Baden-Württemberg beginnen am Donnerstag die Sommerferien. Was passiert dann in den Kommunen und Schulen? Wird genug getan, damit im September Präsenzunterricht möglich ist?

"Ich bin stinksauer", sagt Monika Stein, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie macht aus ihrem Ärger keinen Hehl und fordert, dass sich an den Schulen in Sachen Luftreiniger endlich etwas tun müsse. "Die kommunalen Träger der Schulen drücken sich vor ihrer Verantwortung", so Stein und sie fügt hinzu: "Die meisten warten ab und sind ultrazögerlich."

So könne das nicht weitergehen, schimpft die GEW-Landesvorsitzende: "Die Schulen brauchen die Unterstützung vom Schulträger und der Regierung." Die Landesregierung werde wohl eine Verpflichtung an die Kommunen aussprechen müssen - nach dem Motto: "Ihr stattet die Schulen mit Luftreinigungsgeräten aus." Mit dem 60-Millionen-Euro-Förderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern habe die Landesregierung in diesem Punkt ihren Teil getan, findet Stein.

GEW: Mobile Luftfilter sind ein Baustein

Zugleich müsse die Landesregierung sich aber schon jetzt um mehr Personal für Schulen und Kitas kümmern - "damit genug Leute da sind, für kleinere Gruppen und fachliche Hilfe", sagt Monika Stein. Klar sei, dass es sozial-emotionale Unterstützung geben müsse, weil viele Kinder und Jugendliche aus allen Rhythmen und Strukturen gefallen seien. Als guten Ansatz bezeichnet Stein das Programm "Rückenwind".

Die vierte Corona-Welle sei ein Problem mit Ansage, betont Stein. Die GEW Baden-Württemberg habe schon im vergangenen Sommer Luftreinigungsgeräte gefordert. Das müsse jetzt geregelt werden, damit Präsenzunterricht auch im Herbst möglich bleibe. Stein sieht die mobilen Geräte als einen von mehreren Bausteinen.

"Das muss es uns wert sein, damit Kinder und Jugendliche im Herbst nicht daheim sitzen müssen, bloß weil die Erwachsenen es wieder verpennt haben."

Städtetag Baden-Württemberg: Förderrichtlinie fehlt noch

Dezernent Norbert Brugger vom Städtetag Baden-Württemberg spricht von einer "schwierigen Gemengelage". Noch fehle die konkrete Förderrichtlinie des Landes Baden-Württemberg für mobile Luftreinigungsgeräte, die zum Beispiel auch Gerätekriterien festschreibe. Die Kommunen könnten deshalb nicht wirklich agieren. Zugleich herrsche vor Ort in den Gemeinderäten ein hoher Druck. Manche Kommunen versuchten auf Verdacht kleine Mengen an mobilen Luftreinigungsanlagen vorab zu bestellen, berichtet er. Wie es dann mit der Lieferung klappe, stehe auf einem anderen Blatt, gibt Brugger zu bedenken.

Zusätzlich planen die Kommunen nach Auskunft Bruggers weitere Impfkonzepte. Er selbst halte das für die nachhaltigere Variante, damit Präsenzunterricht stattfinden könne. Unter anderem wollen die Kommunen von städtischer Seite bei den 12- bis 18-Jährigen für Corona-Impfungen werben, sagt er und verweist auf das Beispiel Ulm. Außerdem werde darüber nachgedacht, Impfangebote an ganze Familien auszusprechen, berichtet Brugger.

Umsetzung von Luftfilter-Förderprogramm läuft schleppend

Unterdessen scheint die Umsetzung der Förderrichtlinie für das Luftfilterprogramm des Landes Baden-Württemberg schleppend zu laufen. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) bestätigte am Dienstag, dass die entsprechende Vorschrift erst am Vortag beschlossen worden sei. Wann genau sie nun an die Schulen und Kommunen verschickt wird, ist noch offen. Nach Einschätzung des Kultusministeriums wird das noch ein paar Tage dauern. Insgesamt stehen laut Sozialministerium 120 Millionen Euro für Luftfilter an Schulen zur Verfügung. 26 Millionen Euro kommen demnach vom Bund, 70 Millionen Euro vom Land und 34 Millionen Euro von den Kommunen. Außerdem werden CO2-Ampeln für alle Klassenstufen gefördert, damit ein regelmäßiges Lüften der Klassenzimmer sichergestellt sei, hieß es.

Land setzt auf PCR-Tests an Schulen

Weitere 73 Millionen Euro sind nach Angaben des Landes eingeplant, um nach den Sommerferien an den Schulen verstärkt PCR-Tests durchzuführen. Doch offenbar sind die Schulen derzeit noch zurückhaltend. Laut Gesundheitsminister Lucha zögern vor allem kleinere Gemeinden bei der Anschaffung solcher PCR-Tests, weil ihnen der organisatorische Aufwand bei der Zusammenarbeit mit Laboren und bei der Übermittlung der Testergebnisse zu groß sei.

Kultusministerin wirbt weiter für's Impfen

Das Kultusministerium Baden-Württemberg unterstrich auf SWR-Anfrage, dass es im September so viel Präsenzunterricht wie möglich geben solle. Deshalb werde in den ersten beiden Wochen nach den Ferien eine Maskenpflicht gelten. Auch an regelmäßigen Coronatests an den Schulen halte das Land fest. Außerdem wirbt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) für Corona-Impfungen. "Mittlerweile können sich alle Erwachsenen, also auch alle Eltern und Betreuungspersonen impfen lassen. Ich kann sie nur ermuntern, dies zeitnah zu tun, denn wir Erwachsenen schützen nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Kinder, und tragen damit auch zu offenen Schulen und Kindertageseinrichtungen bei", sagt sie.

Schulleiter: Kinder und Jugendliche in den Fokus nehmen

Christoph Mühlthaler, Schulleiter des Ernst-Sigle-Gymnasiums in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg), hat bereits kurz vor Ferienbeginn den Schulstart im September fest im Blick. Man überlege unter anderem, Corona-Lolli-Tests einzusetzen, so Mühlthaler. Luftfilter werde das Ernst-Sigle-Gymnasium derzeit nicht anschaffen und setze statt dessen weiter vor allem auf das Lüften der Klassenräume. Außerdem plädiert auch er für Impfungen. In der Corona-Pandemie sei zunächst der Schutz der älteren Menschen in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen im Fokus gewesen, sagte Mühlthaler dem SWR. "Jetzt muss die Gesellschaft alles tun, was sie zum Schutz der Kinder und Jugendlichen tun kann." Höchstes Ziel müsse sein, die Kitas, Schulen und Universitäten offen zu halten.