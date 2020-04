Die Stimmen, die Einschränkungen wegen der Corona-Krise zu lockern, werden immer lauter. Auch der Hausärzteverband Baden-Württemberg hat sich in einem offenen Brief an Politik und Öffentlichkeit gewandt.

Der Verband ruft in dem offenen Brief dazu auf, die Maßnahmen kritisch zu hinterfragen und über Öffnungen für manche Personengruppen, wie Kinder, Schüler, Auszubildende und Studierende nachzudenken. Durch Kontaktbeschränkungen sollten weiterhin Risikogruppen geschützt werden. Das könnte nicht mit dem "anhaltenden globalen Entzug der Freiheitsrechte aller einhergehen". "Entsprechend der Symptomatik behandeln" Auch flächendeckende Abstrichtests für alle Personen stellt der Verband in Frage. Diese verbrauchten zu viele Ressourcen "und helfen nicht bei therapeutischen Entscheidungen". Bei einer geringen Durchseuchung der Bevölkerung würden Reihenuntersuchungen "viele falsch positive Ergebnisse bringen, die Ressourcen verbrauchen, aber keine gesicherten Rückschlüsse zulassen". Stattdessen solle entsprechend der Symptomatik behandelt werden. Tests sollten nach dem Wunsch des Hausärzteverbandes für Kliniken bei der Aufnahme von Patienten vorbehalten sein, um Risikogruppen und Personal schützen zu können. Patienten gingen aus Furcht vor Ansteckung nicht mehr zum Arzt, was ein größeres Risiko für das Gesundheitswesen sei. Der hausärztliche Blick müsse sich auch wieder auf andere, ebenfalls schwere Erkrankungen richten.