Der Hausärztemangel könnte sich laut einer Studie auch in Baden-Württemberg noch verschärfen, momentan vor allem in ländlichen Regionen. Aber auch Städte sollen demnach zukünftig stärker betroffen sein.

Deutschland muss in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten rechnen. 2035 könnten nach einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Prognose der Robert-Bosch-Stiftung rund 11.000 Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner fehlen. Fast 40 Prozent der Landkreise werden danach unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht sein.

Bis 2035 rund 50 Prozent weniger Hausärzte

Insbesondere für Menschen in Niedersachsen, NRW, Sachsen und Baden-Württemberg könnte es künftig schwierig werden, eine Hausärztin oder einen Hausarzt zu finden. In einigen Landkreisen gehe ihre Zahl dort bis 2035 wohl um rund 50 Prozent zurück, heißt es in der Studie.

Wie das Berliner IGES Institut im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung analysierte, dürften von rund 52.000 Hausärztinnen und -ärzten im Jahr 2019 bis 2035 altersbedingt fast 30.000 ausscheiden. Nachbesetzt werden können dem Szenario zufolge wohl nur rund 25.000 Praxen - während die Zahl der zu besetzenden Hausarztsitze auch angesichts der alternden Bevölkerung zugleich auf 58.000 steigen könnte. Das würde bedeuten: 10.900 Hausarztsitze wären unbesetzt. Die Versorgungsdichte würde demnach von zuletzt 63 auf 57 Hausärztinnen und Hausärzten pro 100.000 Einwohner abnehmen.

Aufbau von Gesundheitszentren

Die Studienautoren empfehlen einen verstärkten Aufbau von Gesundheitszentren. "In den Gesundheitszentren können multiprofessionelle Teams von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden mit anderen Gesundheitsberufen die Patienten bedarfsorientiert behandeln und optimalerweise deren familiäre und lebensweltliche Umstände kennen", so Doris Schaeffer, Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Uni Bielefeld.

Die Bosch-Stiftung will am 17. Juni eine Zukunftsagenda für das Gesundheitssystem an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) übergeben. Während der Hausarztmangel bislang vor allem in ländlichen Regionen als Problem bekannt ist, werden laut Studie bald zunehmend auch städtische Gebiete betroffen sein.

Um die ärztliche Versorgung auf dem zu Land sichern, hat der baden-württembergische Landtag eine sogenannte Landarztquote beschlossen. Bereits im April konnten sich die ersten Interessentinnen und Interessenten dafür bewerben.

Junge Ärzte bevorzugen Teilzeitmodelle

Gründe für die Probleme seien, dass sich wenige Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner dafür entscheiden, sich in einer Praxis niederzulassen. Junge Ärzteinnen und Ärzte bevorzugten statt Einzelpraxen zunehmend Angestelltenverhältnisse und Teilzeitmodelle.