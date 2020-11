Die Hausärzte in Baden-Württemberg machen immer weniger Hausbesuche. Die Zahl ging nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) zwischen 2017 und 2019 von mehr als drei Millionen auf rund 2,8 Millionen zurück. Die aus Sicht vieler Ärzte geringe Entlohnung ist seit Jahren mit ein Grund für diesen Rückgang: Für einen Patientenbesuch darf ein Arzt gut 23 Euro für 30 Minuten abrechnen - plus Fahrtpauschale. Ein Aufwand, der sich nicht rechne, so ein in Karlsruhe niedergelassener Hausarzt. "In der gleichen Zeit könnte ich mehrere Menschen in der Sprechstunde behandeln." Viele seiner Kollegen würden gar keine Hausbesuche mehr anbieten, so der Arzt.