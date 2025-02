per Mail teilen

Beim Einsturz eines Einfamilienhauses in Stutensee-Spöck (Kreis Karlsruhe) ist am Montagmorgen ein Bewohner unter den Trümmern eingeklemmt worden. Nach einem sechsstündigen Einsatz konnten ihn die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk befreien. Laut Polizei ist der Mann noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben.