Landwirtschaftsminister Hauk warnt vor Waldbrandgefahr in ganz Baden-Württemberg

Baden-Württembergs Wälder sind extrem trocken. Laub, Nadeln und Äste können in diesem Zustand zu gefährlichen Brandbeschleunigern werden.

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), warnt vor einer akuten Waldbrandgefahr im Land. Der sonnige März und der Wind der letzten Wochen hätten Laub sowie auf dem Boden liegende Äste und Reisig stark ausgetrocknet, sagte er am Mittwoch in Stuttgart. Trifft in dieser Konstellation die Sonne etwa auf eine Glasscherbe, kann das schon reichen, um den Wald in Brand zu setzen. Der trockene Untergrund wirkt in diesem Fall wie ein Brandbeschleuniger.

Appell an Waldbesucher

Damit das nicht passiert, ist nun Vorsicht angesagt. So sind die bis zu zwei Millionen Menschen, die sich pro Tag in baden-württembergischen Wäldern aufhalten, angehalten, sich besonders vorbildlich zu verhalten. Das Grillen außerhalb offizieller Feuerstellen ist strikt untersagt. Außerdem müsse auch an den anerkannten Stellen das Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen unbedingt vollständig gelöscht werden, so Hauk. Auch Rauchen ist im baden-württembergischen Wald verboten - von März bis einschließlich Oktober.

Andauernde Waldbrandgefahr

Sofern es nicht regnet, werde sich die Situation erst in ein paar Wochen entspannen, so Hauk weiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis April wenige bis gar keine Niederschläge. Doch erst wenn die Bäume wieder Blätter gebildet hätten, könnten diese Schatten spenden und die Gefahr lindern. Zudem wirke auch ein Teppich aus frischen Bodenpflanzen feuerhemmend. Bis dahin jedoch sei besondere Vorsicht geboten.

Waldbrandgefahr: Folge der globalen Klimaerwärmung

Bisher gab es noch so gut wie keinen Regen im März und auch der Winter war weitestgehend schneefrei und mild. Die daraus entstandene extreme Wasserknappheit wirkt sich auf Wald, Felder und Gartenbau aus. In einigen Regionen Baden-Württembergs herrscht - mit Stufe 4 von 5 - akute Waldbrandgefahr. In einigen Regionen des Landes ist es in den letzten Wochen bereits zu Bränden gekommen. So zum Beispiel in Nürtingen (Kreis Esslingen) wo ein Baumstumpf in Brand geriet und das Feuer auf ein angrenzendes Gebüsch übergriff.

Was schützt den Wald?

Die Erderwärmung schreitet voran, mit Folgen, wie sie unter anderem in Baden-Württembergs Wäldern bereits zu spüren sind. Mischwälder sollen helfen, den Wald vor Trockenheit und einer erhöhten Waldbrandgefahr zu schützen, denn industriell genutzte Nadelbäume wie beispielsweise Kiefern brennen besser als Laubbäume wie die Eiche. Das dichte Wurzelwerk von Laubbäumen kann sie zudem vor Extremwetterlagen wie starken Winden schützen.