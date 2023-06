per Mail teilen

Am Mittwoch beginnt die Konferenz der Verbraucherschutzminister der Länder in Konstanz. Im Vorfeld warb BW-Minister Peter Hauk (CDU) für Steuersenkungen bei Strom.

Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) hat sich für eine dauerhafte Absenkung der Stromsteuer und der Umsatzsteuer für Strom ausgesprochen. "Wir müssen die Energiewende sozialverträglich im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher gestalten", erklärte er vor der Konferenz der Verbraucherschutzminister. Diese beginnt an diesem Mittwoch unter dem Vorsitz Baden-Württembergs in Konstanz. Auch das Energieangebot müsse etwa durch verstärkte Bereitstellung von regenerativem Biogas und Biomethan erweitert werden, forderte der CDU-Politiker.

Rechte der Verbraucher im Vordergrund

Bis Freitag treffen sich die Verbraucherschutzministerinnen und -minister sowie Senatoren der Länder und des Bundes am Bodensee. Sie beraten über die Stärkung von Verbraucherrechten. Auf der Agenda steht etwa eine wirksame Begrenzung der Zinshöhe von Dispositions- und Überziehungskrediten, die Schließung von Regelungslücken bei Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder und ein Reparaturbonus. Damit könnte die Reparatur von beispielsweise technischen Geräten bezuschusst werden, um so Ressourcen zu sparen. Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) will außerdem Autokäufer besser gegen Tachobetrug schützen.

Für Hauk steht auch die Verbraucherbildung im Mittelpunkt. Gerade für Menschen in schwierigen Lebensumständen brauche es verstärkte Bemühungen und konzertierte Aktionen, erklärte er.