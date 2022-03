Verbraucherminister Hauk fordert Umdenken bei Einkäufen und Urlaubsplanung

Als Reaktion auf die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten nimmt der Verbraucherminister von Baden-Württemberg die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht.

Energie, Lebensmittel und Mieten - neben vielen weiteren Faktoren lässt besonders der Krieg in der Ukraine die Kosten in diesen Bereichen steigen. Als Reaktion auf diese Entwicklung fordert Baden-Württembergs Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk (CDU) ein Umdenken in bestimmten Lebensbereichen. "Man wird sein Budget verstärkt auf das Thema Lebensunterhaltungskosten verlagern müssen und weniger auf technischen Konsum", so der Minister am Donnerstag zum Einkaufsverhalten der Bürgerinnen und Bürger.

Umdenken auch bei der Urlaubsplanung?

Um mehr Budget auf die Lebenserhaltungskosten zu verlagern, könnte laut Hauk im Einzelfall auch die Urlaubsplanung der Menschen in Baden-Württemberg neu bedacht werden. "Wir sind daran gewöhnt, dass die Urlaubszeiten etwas sparsamer ausgefallen sind durch Corona", sagte der Minister. "Das können wir im Zweifelsfall auch aus jetzt dann finanziellen Gründen ein Stück weit fortsetzen."

Landwirtschaft hat mit gestiegenen Kosten zu kämpfen

Die hohen Kosten für Lebensmittel hängen eng mit den gestiegenen Preisen für Betriebsstoffe und Düngemittel in der Landwirtschaft zusammen. Die erhöhten Ausgaben der Landwirte in diesen Bereichen wirken sich auf alle Glieder der Produktionskette, von Verarbeitung und Logistik bis zur Lagerhaltung, aus. "In der Summe wird dies natürlich zwangsläufig zu steigenden Preisen führen müssen", sagte Hauk. "Ansonsten würde eine Volkswirtschaft nicht funktionieren."

Bereits in der Vergangenheit kontroverse Forderungen von Hauk

Um Baden-Württemberg unabhängig von russischem Gas und Öl zu machen, war Hauk bereits vor wenigen Wochen mit Forderungen aufgefallen. "Wir müssen Putin den Geldhahn und damit uns den Hahn für Erdgas und Öl aus Russland zudrehen, damit die Freiheit endlich wieder eine Chance hat", so der Minister im Landtag. Für Diskussionen sorgte auch ein Zitat des Politikers, in dem er die Bevölkerung aufforderte, russische Energie zu boykottieren: "15 Grad im Winter hält man mit Pullover aus. Daran stirbt niemand", sagte er. Im Netz bekam er dafür deutlich Gegenwind.