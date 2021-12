Hauk für Änderung bei Besteuerung von Lebensmitteln

per Mail teilen

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hält niedrigere Steuern auf Obst und Gemüse für denkbar. Eine solche Änderung, wie sie die Verbraucherzentralen gefordert haben, müsse jedoch in eine Reform eingebettet sein, sagte Hauk dem SWR am Mittwoch. Fleisch müsste aber dann aus Sicht von Hauk zugleich durch höhere Steuern und eine Tierwohlabgabe teurer werden. Das solle Landwirten zugutekommen, die ihre Tiere entsprechend halten. Es sei sinnlos, Lebensmittel durch Steuerentlastungen verbilligen zu wollen, wenn damit keine Verbesserung der Produktionsbedingungen einhergehe, sagte Hauck weiter. Es gehe um eine naturnahe, umweltgerechte Herstellung: "Wir wollen möglichst wenig Pflanzenschutzmittel einsetzen. All das erfordert für den Produzenten aber einen höheren Aufwand", sagte der Landwirtschaftsminister.