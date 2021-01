per Mail teilen

Jedes Jahr werden eine halbe Million strafbarer Inhalte in den sozialen Netzwerken gelöscht. Gleichzeitig gibt es aber nur 8.000 bundesweite Ermittlungsverfahren wegen Hasskriminalität.

Die geringe Zahl von Ermittlungsverfahren würden dem wachsenden Problem nicht gerecht, kritisierte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch in Stuttgart. Sie forderte eine eine konsequente Bekämpfung von Hasskriminalität. Hass und Einschüchterung würden demokratiegefährdende Ausmaße annehmen, so Achim Brauneisen, der Chef der Behörde.

Wer steckt hinter Hass-Postings?

Allein in Baden-Württemberg ist die Zahl der Verfahren wegen Hass-Kommentaren im vergangenen Jahr um fast 17 Prozent auf 470 Fälle gestiegen. Doch die allermeisten Verfehlungen bleiben bislang ohne Konsequenzen: Für die Ermittler ist es schlichtweg schwierig herauszufinden, wer dahinter steckt. "In nahezu der Hälfte der auf den sozialen Medien geposteten Fälle konnten wir die Anonymität nicht durchbrechen", so Brauneisen. Sie hoffen daher auch auf die neue Gesetzgebung des Bundes.

Brauneisen begrüßt die vom Bund geplante Einführung einer Meldepflicht für Betreiber sozialer Netzwerke, weil Hass-Postings dann strafrechtlich besser verfolgt werden könnten.