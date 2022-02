Steigende Energiekosten: Hohe Belastung für Hartz IV-Empfänger

Wenn Strom und Gas immer teurer werden, sorgt das vor allem bei denjenigen für Kopfzerbrechen, die ohnehin nur knapp über die Runden kommen. Wir haben mit einer Arbeitslosengeld-2-Bezieherin gesprochen.

Sandra Schlensog aus Karlsruhe ist vor vier Jahren bundesweit bekannt geworden mit ihrer Aufforderung an den damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), einen Monat von Hartz IV zu leben. Auch sie ist von der aktuellen Entwicklung der Energiepreise besonders hart betroffen.

SWR Aktuell: Frau Schlensog, haben Sie noch eine warme Wohnung oder müssen sie frieren, um zu sparen?

Sandra Schlensog: Ich habe noch eine warme Wohnung, das geht noch alles, aber die Kosten sind natürlich übelst gestiegen.

SWR Aktuell: Sie bekommen Arbeitslosengeld II, da bekommen sie die Gaskosten vom Jobcenter erstattet. Also könnte ihn eine hohe Rechnung eigentlich egal sein. Aber sie haben trotzdem Angst vor einer Nachzahlungsforderung. Warum?

Schlensog: Genau, das ist gerade das Problem. Wir hatten ja letztes Jahr lange Zeit Homeschooling, das heißt, es wurde viel verbraucht, wie bei allen anderen auch, die das mitmachen mussten. Die Nachzahlung habe ich bereits bekommen. Es ist richtig übel. Ich hoffe, dass das Jobcenter so schnell wie möglich die Rechnung jetzt macht, diese Neuberechnung, damit das Geld für die Nachzahlung auch da ist, ansonsten sieht das ganz dann schön böse aus.

SWR Aktuell: Rechnen Sie damit, dass das Jobcenter das durchwinkt oder erwarten Sie da Widerstand?

Schlensog: Ich erwarte schon Widerstand. Ich habe selber noch nicht erlebt, aber ich weiß es von vielen anderen Menschen, das Jobcenter auch mal kritisch hinterfragt haben: "Ja, so hoch, das kann ja nicht sein, Sie verbrauchen zu viel. Sehen Sie zu, dass Sie einsparen, sonst können wir es in der Höhe nicht mehr übernehmen." Ich habe um die 5.000 Kilowattstunden mehr gehabt an Gaskosten, und das wird sicherlich diesmal eine Nachfrage nach sich ziehen. Das ist eben das, wo die Menschlichkeit dann jedes Mal wieder aufhört.

SWR Aktuell: 5.000 Kilowattstunden - schon bei alten Gaspreisen war das richtig viel Geld. Was will da der Gasversorger von Ihnen haben im Moment?

Schlensog: Der will die Heizung natürlich bezahlt haben und auch das Warmwasser, das wird dann ja beides gefordert. Ich glaube, ich habe eine Nachzahlung von 300 Euro, die jetzt gefordert werden.

SWR Aktuell: Der Heizkostenzuschuss, um den es jetzt geht in der Politik, der würde sie nicht betreffen, vorausgesetzt, sie kriegen die Nachzahlung erstattet, aber ihre Lebenskosten ansonsten sind ja auch gestiegen in der Pandemie. Lebensmittelpreise und auch anderes. Zum Beispiel wer zahlt bei ihnen so etwas wie die FFP2-Masken?

Schlensog: Oh, da brauchen wir Zeit. Wir haben eine Inflation von um die fünf, sechs Prozent und Hartz-IV-Empfänger bekommen ganze drei Euro mehr im Monat jetzt ab diesem Jahr, also faktisch bleibt sogar noch weniger im Portemonnaie. Und ja, Masken oder auch Corona-Selbsttest, dafür gibt es nichts.

SWR Aktuell: Das heißt, man verlangt von Ihnen, Sie sollen, wenn sie Busfahren, eine FFP2-Maske tragen, aber diese 50 Cent, die die kostet, die sind für Sie natürlich ein dicker Brocken als für jemanden, der 5.000 oder 6.000 Euro im Monat verdient.

Schlensog: Das ist richtig. Diese 50 Cent hören sich nicht viel an, aber man muss ja doch jeden Tag eine frische Maske benutzen, wenn man die billigen kauft, die auch nicht so sonderlich zuverlässig sind, die reißen dann auch ganz gerne mal. Also man zahlt dann doppelt und dreifach und am Anfang der Pandemie vor zwei Jahren haben wir alle, mindestens die Erwachsenen, zehn FFP2-Masken bekommen - wie gesagt, seit Anfang der Pandemie, der Rest aus eigener Tasche.

SWR Aktuell: Jetzt gibt es einen Vorschlag von den Verbraucherzentralen, die sagen, wegen der hohen Energiepreise müssten die Steuern runter bei Obst und Gemüse. Würde Ihnen das helfen, mehr Äpfel und Möhren?

Schlensog: Natürlich. Jede Preissenkung ist gut. Statt 19 nur sieben Prozent wäre natürlich toll und das halte ich auch für angebracht, dass Lebensmittel günstiger besteuert werden. Wäre auf jeden Fall eine Hilfe, reicht natürlich auch bei weitem nicht aus.

SWR Aktuell: Was würde Ihnen wirklich helfen?

Schlensog: Das ist eigentlich relativ einfach gesagt. Ich zitiere auch gern den Paritätischen Wohlfahrtsverband, der eine Rechnung vorgelegt hat. Der aktuelle Regelsatz ist hier niedrig berechnet und müsste eigentlich 679 Euro betragen, wenn man alle wirklichen Kosten mal umlegt und sagt, das braucht man zum Leben. Da schließe ich mich an, wie auch wieder andere Aktivisten auch. Das ist das, was wir brauchen.

SWR Aktuell: Sie klingen trotz allem, trotz ihrer Lage, sehr fröhlich. Wie machen Sie das?

Schlensog: Ich glaube, ich bin ein positiv denkender Mensch und ich bin eine Kämpferin. Ich weiß mir Gott sei Dank sehr gut zu helfen. Ich habe Gott sei Dank ein sehr gutes Netzwerk, das mich auch unterstützt, das mal Lebensmittel vorbeibringt oder mal eine Flasche Wein schenkt oder mich zum Essen einlädt. Und natürlich haben wir im weltweiten Vergleich Gott sei Dank ein Sozialsystem. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist der andere Teil der Wahrheit. Und ich glaube auch, wenn wir weiter laut sind, wenn wir kämpfen, es wird sich etwas tun, auch wenn es natürlich noch viel, viel Arbeit erfordert.