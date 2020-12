Der Grund für all die Corona-Maßnahmen ist klar: Die Infektionszahlen sind viel zu hoch und sollen wieder auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 fallen. Deshalb wird das Leben auch in Baden-Württemberg wieder heruntergefahren. Doch was gilt jetzt nach dem ganzen Hin und Her ab Mittwoch wirklich?

