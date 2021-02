Nach zehn Jahren Opposition will die FDP zurück in die Regierungsverantwortung. Am Liebsten mit der CDU, aber auch eine Ampelkoalition mit Grünen und SPD schließt sie diesmal nicht aus. "Zur Sache Baden-Württemberg" hat den Spitzenkandidaten der FDP; Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, auf dem Sparkassenturm in Pforzheim getroffen.