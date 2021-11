3G-Regel in BW sorgt für Verunsicherung im Handwerk

Die Handwerksbetriebe kämpfen aktuell mit der Umsetzung der 3G-Regelung. Sie wollen von der Politik in Sachen Corona mehr Führung. Das sagte Peter Haas vom Handwerkstag BW dem SWR.

SWR Aktuell: Ab heute also 3G am Arbeitsplatz. Wie gut sind denn die rund 138.000 Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg darauf vorbereitet?

Peter Haas, Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstags: Naja, man hört Radio und Zeitungen, und seit gestern kann man sich ja dann auch ein bisschen mehr informieren. Aber die Verunsicherung in den Betrieben ist natürlich enorm. Und die Hotlines unserer Handwerkskammern und der Fachverbände, die laufen heiß. Wir werden heute und in den nächsten Tagen viel informieren müssen. Aber am Ende gilt dann natürlich: Handwerk sitzt nicht jeden Tag im selben Büro und hat dieselbe Akte vor sich, sondern man ist es gewöhnt, sich auf wechselnde Situationen einzustellen. Und diese Flexibilität, die wird auch heute helfen, dass die Betriebe mit der Situation professionell umgehen.

Was haben Sie denn da an den Hotlines schon für Fragen gestellt bekommen?

In den letzten Tagen war natürlich insbesondere die Unsicherheit ganz groß, wie man jetzt tatsächlich das dokumentieren soll, was gefragt ist: Hat man jetzt wirklich ein Auskunftsrecht? Und wir müssen ja ehrlich sein: Es ist vielleicht de facto ein Auskunftsrecht, und viele Geimpfte und Genesene zeigen natürlich auch ihren Nachweis gerne vor. Aber es bleibt freiwillig. Was ist tatsächlich mit Auszubildenden? Gelten die auch als Arbeitnehmer? Oder gelten sie als Schüler? Das ist mittlerweile geklärt. Sie sind Arbeitnehmer, müssen also auch 3G nachweisen. Aber nehmen Sie allein die Betriebe, bei denen die Arbeit morgens nicht in der Firma beginnt sondern zum Beispiel auf Baustellen oder bei Kunden. Die Kontrolle ist überall dort schwierig, wo der Arbeitstag halt nicht vor dem Schreibtisch des Chefs beginnt. Das sind viele, viele Fragen, die auch die Politik, der Gesetzgeber, die Regulierungsbehörden noch offengelassen haben. Da müssen wir nachbessern.

Sie haben es gesagt: Gerade im Handwerk fahren viele Beschäftigte morgens gleich zur Baustelle. Wie sollen die Betriebe unter diesen Umständen die 3G-Regel jetzt in der Corona-Pandemie kontrollieren?

Ja, das ist in der Tat schwierig. Man kann ja nicht für alle seine Baustellen dann nochmal Betriebskontrolleure abstellen, die dort dann hinfahren und das durchprüfen. Wir werden da pragmatische Lösungen finden müssen, vielleicht durch diejenigen, die einen Trupp anführen, dass dort Fotodokumentation von Belegen gemacht und ins Büro geschickt wird. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir konfrontiert sind mit Regeln, die in der Praxis nicht durchdacht wurden.

Die Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten laut der Arbeitsschutzverordnung zwei kostenlose Corona-Tests pro Woche zur Verfügung stellen. Wird das Handwerk darüber hinaus seinen Mitarbeitern weitere Gratis-Tests anbieten?

In einigen Betrieben wird das sicher so sein. Allein aus Praktikabilitätsgründen, denn es ist ja auch hier wieder ein pures Durcheinander. Wenn ich sage: Du musst als Ungeimpfter fünf Tage pro Woche einen Beleg vorbringen, zwei Tage pro Woche bekommst Du von mir einen Test - den muss ich aber nicht unter Aufsicht durchführen, sondern Du bist in der Beweispflicht. Also geh' besser doch zum Bürgertest. Es ist ein wirkliches Chaos, und ich denke, dass viele Betriebe dort auch pragmatische Lösungen finden werden, sicher auch ins Geld gehen müssen. Und das ist betrüblich, dass dort viel Verantwortung des Staates wieder auf die Wirtschaft geschoben wird. Aber was hilft's? Wir wollen ja alle die Pandemie überwinden.

Nun wird gerade eine generelle Impfpflicht in der Corona-Pandemie diskutiert. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist dafür. Halten Sie diese verpflichtende Impfung aus Sicht des Handwerks für sinnvoll?

Zunächst einmal finde ich diese Debatte mal wieder schwierig, denn über Tage hinweg teilen uns jetzt Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten quer durch die Republik mit, wer jetzt welche Meinung hat. Anstatt sich zusammenzusetzen, eine Entscheidung zu treffen und die zu verkünden, operiert man hier wieder am offenen Herzen, schaut auf die Meinungsumfragen. Und wenn das Pendel irgendwohin ausschlägt, ist vielleicht jemand mal mutig. Das ist nicht das, was wir an Kalkulierbarkeit im Corona-Management der Politik erwarten. Was auch immer kommt. Ich denke, die Lage ist dramatisch und auch strengere Vorgehensweisen sind durchaus akzeptabler mittlerweile. Ich kenne auch Arbeitgeber, die sagen, 2G am Arbeitsplatz wäre einfacher zu managen als 3G. Aber die Politik ist hier in der Verantwortung, auch Führung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen und nicht, sich erstmal auf dem Marktplatz zu stellen und mal zu schauen, welcher Ballon abgeschossen wird und welcher nicht.