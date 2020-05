Der Einzelhandel in Baden-Württemberg ist schwer gebeutelt. Da im Land unzählige Insolvenzen zu erwarten sind, fordert der Handelsverband einen Entschädigungsfonds für die Läden.

Der Handelsverband fürchtet weiter um die Existenz vieler tausend Geschäfte. Wegen der Corona-Beschränkungen habe der Umsatz des Nicht-Lebensmittel-Handels im April bundesweit um 14,5 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen.

Verheerende "Negativ-Umsätze" erwartet

"Diese verheerenden Negativ-Umsätze erwarten wir auch für Baden-Württemberg",sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes, Sabine Hagmann, am Freitag und erneuerte in einem Brief an die Landesregierung ihre Forderung nach einem Entschädigungsfonds. Im Land sei von mindestens 6.000 Insolvenzen in den kommenden Monaten auszugehen. Rund 40.000 Betriebe gebe es in Baden-Württemberg. Die Landesregierung solle darauf einwirken, dass die vom Bund geplanten Hilfen verändert würden - das geplante Programm gehe bisher weitgehend am Einzelhandel vorbei.

Grenzregionen besonders betroffen

Hagmann betonte, dass im besonders mittelständisch geprägten Handel von Baden-Württemberg die Lage noch dramatischer aussehe als woanders. Im Grenzbereich zur Schweiz und Frankreich zum Beispiel geht der Verband von 80 Prozent Umsatzminus für die Läden aus. Hagmann forderte deshalb, die Grenzen auch für Einkaufstouristen wieder zu öffnen.

Und je nachdem, wie die Bedingungen des Bundesprogramms sich entwickelten, müsse die weiterhin bestehende Lücke auf Landesebene durch den zweiten Soforthilfefonds geschlossen werden, so die Hauptgeschäftsführerin des baden-württembergischen Handelsverbands.