Hamsterkäufe in BW: Teils leere Supermarktregale bei Speiseöl und Mehl

Bei Mühlen für Öl und Mehl ist die Anfrage riesig, in vielen Supermärkten kaufen die Menschen bestimmte Lebensmittel im Übermaß. Hamsterkäufe seien aber nicht angebracht, sagen die Händler.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine beginnen viele Menschen in Baden-Württemberg wieder Lebensmittel zu hamstern. Regionale Mühlen für Mehl und Öl legen schon jetzt eine Maximalmenge für den Einkauf fest. In Supermärkten sind bei bestimmten Produkten leere Regale zu beobachten. Teilweise wurden die Abgabemengen schon begrenzt.

Abgabemenge bei bestimmen Produkten begrenzt

Von Hamsterkäufen sprechen ALDI SÜD und EDEKA auf SWR-Anfrage nicht explizit. Trotzdem reagieren die Einzelhandelsunternehmen auf die aktuelle Situation: "Wir sehen momentan eine stärkere Nachfrage bei einigen Warengruppen und so kann es sein, dass einzelne Artikel kurzzeitig vergriffen sind", schreibt ALDI SÜD. Das Unternehmen stehe in engem Kontakt mit seinen Lieferanten. Das tut auch das Einzelhandelsunternehmen EDEKA. In Einzelfällen könne es bei bestimmten Produkten zu kurzzeitigen Lieferengpässen kommen. "Dies betrifft insbesondere Speiseöle, die zum Teil auch aus der Ukraine stammen."

Dem Handelsverband Baden-Württemberg sind Hamsterkäufe wie zu Beginn der Corona-Pandemie dagegen nicht bekannt, hieß es auf SWR-Anfrage.

Lieferlogistik auf haushaltsübliche Mengen ausgerichtet

Die Einzelhandelsunternehmen bitten ihre Kunden, Waren nur in haushaltsüblichen Mengen zu kaufen. "Bei größeren Nachfragen behalten wir uns wie immer vor, die Abgabemenge pro Kunde vorübergehend einzuschränken", schreibt ALDI SÜD. Deutlicher formuliert es der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels. "Bitte verhalten Sie sich solidarisch und kaufen nur das, was Sie unmittelbar benötigen", sagte Christian Böttcher, Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels, der Deutschen Presse-Agentur. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, die Produktion und Lieferlogistik sei auf haushaltsübliche Mengen der gesamten Lebensmittelkette ausgerichtet.

In einem Stuttgarter Supermarkt können Kunden nur noch eine begrenzte Menge Mehl und Zucker kaufen. SWR

Ukraine für Deutschland wichtiger Rohstofflieferant

Noch lägen dem Handelsverband keine Informationen über eine flächendeckende Unterversorgung mit Sonnenblumenöl im deutschen Einzelhandel vor, betonte der Sprecher. Allerdings sei die Ukraine gerade für Deutschland ein wichtiger Rohstofflieferant für Sonnenblumenöl: "Das Land steht für 51 Prozent der auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehenden Menge und gehört für Deutschland zu den wichtigsten Importländern", so Böttcher. "Wenn durch den russischen Überfall auf die Ukraine ein so wichtiger Rohstofflieferant ausfällt, kann das sicher nicht lange ohne Auswirkungen auf die Märkte bleiben."

Zucker und Weizenmehl sind momentan gefragt. SWR

Hamsterkäufe in regionalen Mühlen zu spüren

Seit Kriegsbeginn seien die Menschen wieder verunsichert, sagt Andreas Kuhn aus Markelsheim (Main-Tauber-Kreis). Der Müller der Kuhn-Mühle vergleicht die Situation mit dem Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren. Genau wie damals wollten die Menschen wieder mehr Grundnahrungsmittel im Haus haben und würden deshalb direkt größere Mengen kaufen.

Die Nachfrage habe sich mehr als verdoppelt, Nachbestellungen aus Super- und Raiffeisenmärkten kämen deutlich früher. Auch im eigenen Mühlenladen sei die Nachfrage gestiegen, sagt Kuhn.

Psychologin erklärt: Darum hamstern wir Im Gespräch mit dem SWR erklärt Psychologin Julia Scharnhorst aus Hetlingen bei Hamburg die Hintergründe für das Verhalten vieler Menschen in den Supermärkten. Sie sagt: Wenn nur wenige Menschen mit dem Hamstern beginnen, lassen sich viele andere auch anstecken. Warum hamstern wir? Hauptgrund ist laut Scharnhorst die Unsicherheit vieler Menschen. "Wir haben eine Gefahr vor Augen, wissen aber noch nicht genau, wie die sich äußert." Dann versuchten die Menschen das Naheliegendste zu tun und sich erst einmal um sich selbst zu kümmern. Außerdem ließen sich viele Menschen von anderen Hamster-Käufern anstecken. "Es gibt immer ein paar Menschen, die wir eher als Egoisten bezeichnen können. Denen ist es egal, wie es anderen geht, Hauptsache es geht ihnen gut", sagt Scharnhorst. Diese Menschen würden mit dem Hamstern beginnen, bei anderen komme dann Panik auf. Psychisch stabile Menschen vermutlich weniger anfällig Auch wenn es dazu noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen gebe - Scharnhorst geht davon aus, dass Menschen, die resilienter, also psychisch stabiler seien, weniger anfällig fürs Hamstern sind. "Sie haben geeignetere Möglichkeiten, mit Krisen umzugehen." Menschen, die psychisch stabiler seien, würden sich eher mit anderen Menschen unterhalten und sich fragen: Was ist wirklich das Problem? Das hilft gegen das Hamstern Zum einen seien es die Regeln, die verhinderten, dass Egoisten einen Mangel erst erzeugten. "So ungern wir das sehen: Da muss dann jemand kommen und dafür sorgen, dass wir uns anständig verhalten, damit es uns allen wieder gut geht", sagt Scharnhorst. Wer selbst anfällig fürs Hamstern ist, dem rät Scharnhorst: rational denken. Man solle sich fragen: "Wie viel brauche ich tatsächlich davon?" Außerdem könne man den Drang nach Sicherheit und Gewissheit in produktivere Bahnen umlenken. "Man kann sich überlegen: Was kann ich tun, was wirklich hilfreich wäre?" Die Menschen könnten sich zum Beispiel politisch engagieren oder Geflüchteten aus der Ukraine helfen.

Müller Andreas Kuhn denkt, dass die Preise weiter steigen könnten. Das könnte seiner Meinung nach auch ein Grund sein, warum die Menschen Lebensmittel hamstern. Wenn es teurer werde, sei das wie beim Sprit, da werde "nochmal schnell vollgetankt". Kuhn ist der Meinung, Panikkäufe seien nicht angebracht.

Ölmühle muss Online-Shop wegen Andrangs schließen

Ähnlich sieht es bei Helmut Spohn von der Ölmühle Brändle in Empfingen (Kreis Freudenstadt) aus. Seinen Online-Shop hat das Unternehmen für einige Tage wegen Überlastung geschlossen, seit Kurzem verkauft es sein Öl nur noch in haushaltsüblichen Mengen. "Das Rapsöl stürmen sie jetzt", sagt Spohn. Auch der Einzelhandel bestelle deutlich mehr als normal.

Weltweite Märkte sind dynamisch

ALDI SÜD und EDEKA können indes noch nicht absehen, inwieweit sich die Verfügbarkeit einzelner Rohstoffe in den kommenden Monaten verändern werde. "Seit der Corona-Pandemie sind die globalen Märkte sehr dynamisch, insbesondere die Situation auf dem Rohstoffmarkt, aber auch in der globalen Logistik", schreibt ALDI SÜD. Der Handelsverband Baden-Württemberg befürchtet dagegen keine größeren Auswirkungen auf die Versorgung: "Sollten einzelne Produkte am Tag des Einkaufs nicht vorhanden sein, so kann man davon ausgehen, diese beim nächsten Einkauf wieder zu erhalten", sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann dem SWR.

Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Nikolai Huland

Lebensmittelpreise könnten weiter steigen

Dass die Lebensmittelpreise weiter steigen werden, vermuten viele der Befragten. Andreas Kuhn von der Kuhn-Mühle im Main-Tauber-Kreis sagt, dass Mehlpreise steigen würden. Schon jetzt sei der Rohstoff deutlich teurer geworden. Die Markelsheimer Mühle, die pro Jahr nach eigenen Angaben rund 1.500 Tonnen Getreide verarbeitet, wird zwar aus der Region beliefert - von Landwirten und aus umliegenden Lagerhäusern - aber letztendlich "wird der Preis auf dem Weltmarkt gemacht". Beim Zweieinhalb-Kilo-Beutel seien das 15 bis 20 Cent mehr, rechnet Kuhn.

Preisexplosion bei Raps und Kartoffeln

Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels sagt, dass es offen sei, inwiefern steigende Kosten in Folge des Krieges weitergegeben würden. "Ökonomen gehen allerdings davon aus, dass sich die allgemeine Teuerung bei Nahrungsmitteln erst einmal fortsetzt", sagte er. Längerfristige Prognosen seien wegen der Turbulenzen auf den Märkten derzeit nicht möglich.