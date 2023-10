Der Terorrangriff der Hamas auf Israel beschäftigt auch den Opferbeauftragten von Baden-Württemberg. Er bietet Betroffenen von terroristischer und antisemitischer Gewalt Hilfe an.

Die Terrorangriffe der Hamas in Israel beschäftigen auch den Opferbeauftragten der Landesregierung von Baden-Württemberg, Alexander Schwarz. Man stehe allen Opfern von Straftaten als Lotsen zur Verfügung, um passende Angebote der Opferhilfe zu vermitteln. In dieser Eigenschaft biete man auch Betroffenen der terroristischen und antisemitischen Gewalt im Zusammenhang mit den Angriffen der Hamas Hilfe und Unterstützung an, teilte die Geschäftsstelle des Beauftragten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Einzelheiten zu den Betreuungen wurden zum Schutz der Betroffenen nicht genannt. Zugleich betonte der Sprecher: Man sei bereits wenige Tage nach den Angriffen mit verschiedenen Krisenstäben auf allen staatlichen und kommunalen Ebenen in Verbindung getreten, um Hilfsangebote in engem Austausch zu koordinieren. Auch mit dem Bundesopferbeauftragten und den Opferbeauftragten in den Ländern sei man fortlaufend in Kontakt.

Engagement für Menschlichkeit und Solidarität

Verwandte der mutmaßlich von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppten Deutschen Shani Louk leben in Baden-Württemberg. Die 22-Jährige ist nach Überzeugung ihrer Familie beim Hamas-Terrorangriff auf das Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste als Geisel genommen worden. Shani Louks Familie geht davon aus, dass die junge Frau schwer verletzt, aber am Leben ist und sich im Gazastreifen befindet.

Die Geschäftsstelle des Opferbeauftragten wurde im Sommer 2020 eingerichtet - als Folge des verheerenden Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Schwarz zufolge wollte man deutlich machen: "Diejenigen, die von solchen Straftaten betroffen sind, werden wahrgenommen und sind nicht allein." Mit einem koordinierten und entschlossenen Engagement wolle man dem Hass der Täter und dem Leid der Opfer die Menschlichkeit und die Solidarität der Gesellschaft entgegenstellen.