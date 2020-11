Masken, Kostüme, Gruseldeko, Parties – muss Halloween in diesem Jahr wegen Corona ausfallen? Franziska, Studentin aus Stuttgart, nennt sich selbst einen "Halloween-Freak" und zeigt, dass man nicht auf alles verzichten muss.

Seit Jahren trägt Franziska überwiegend schwarze Kleidung: Plateau-Lackstiefel, Lederjacke, kurzer Rock, Spinnen- oder Fledermausketten. Besonders an öffentlichen Plätzen zieht die 21-Jährige die Blicke der Passanten auf sich, unter anderem durch ihre Outfits und ihr düsteres Make-Up. Halloween ist auch deshalb ein besonderer Tag für sie, weil "man sich mal nicht als Freak fühlt". Schließlich hätten an im Rahmen des Events auch so viele andere Menschen Freude daran, sich zu verkleiden.

Als Franziska für ihr Studium nach Stuttgart kam und erfuhr, dass der Tag nach Halloween in Baden-Württemberg auf einen Feiertag fällt, war sie begeistert - schließlich kannte sie es in ihrem Heimatort in Hessen anders. Endlich konnte sie sich auf ihren besonderen Tag im Jahr freuen, auf die Halloween-Party gehen und nicht an morgen denken.

Die 21-Jährige Franziska aus Stuttgart. (privat)

Die Corona-Pandemie ließ dieses Jahr schon sehr viele Veranstaltungen oder Konzerte, aber auch Parties ausfallen und macht auch nicht vor Halloween halt. In der Pandemiestufe 3 sind auch größere Haus-Parties nicht erlaubt. Politiker wie Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) rieten vom Sammeln von Süßigkeiten ab.

Dennoch ist für Franziska Halloween schlussendlich nicht nur ein Tag, sondern ein Lifestyle. Und als echter Gruselfan hat sie Ideen und Tipps, wie der 31. Oktober trotzdem zu einem Highlight werden kann:

Tipp 1: Virtuelle Grusel-Stunden vor dem Bildschirm

Inzwischen gibt es auch für das Thema Halloween viele virtuelle Angebote. Ob Führungen durch Schlösser oder Gruselgeschichten von Rockstars wie Alice Cooper, für Halloween-Fans wie Franziska bietet das Internet unzählige Möglichkeiten an.

Für diejenigen, die gerne gemeinsam mit Freunden Filme schauen, gibt es ebenfalls Internetseiten, die möglich machen, ein gemeinsames Filmerlebnis zu schaffen. Das sind Franziskas persönliche Filmempfehlungen:

Filmtitel FSK 1 Nightmare Before Christmas (1993) 6 Jahre 2 Beetlejuice (1988) 12 Jahre 3 Hocus Pocus (1993) 12 Jahre 4 Psycho (1960) 12 Jahre 5 The Rocky Horror Picture Show (1975) 12 Jahre 6 Bram Stoker's Dracula (1992) 16 Jahre 7 Elvira - Herrscherin der Dunkelheit (1988) 16 Jahre 8 Interview mit einem Vampir (1994) 16 Jahre 9 Der Hexenclub (1996) 16 Jahre 10 The Crow: Die Krähe (1994) 18 Jahre

Tipp 2: Statt "Trick or Treat" auf Süßigkeitensuche

Auch wenn 2020 aufgrund der Corona-Pandemie viele Kinder mit ihren Eltern nicht um die Häuser ziehen werden, gibt es auch dafür Alternativen. So muss weder auf das Kostüm noch auf eine gruselige Deko in den eigenen vier Wänden nicht verzichtet werden. Wie etwa rund um Ostern kann man zu Hause Süßes verstecken und bei Einbruch der Dunkelheit gemeinsam mit den Kindern auf die Suche gehen.

Tipp 3: Kürbisse schnitzen

Anfänglich der Halloween-Zeit waren es Rüben die geschnitzt wurden, heute hat sich das Brauchtum durchgesetzt, Fratzen in Kürbisse zu schneiden. Ob nun vor der Tür, im Haus oder auf dem Balkon: Im Herbst sind Kürbisse eine tolle Variante, um zu schmücken und auch gemeinsam mit den Kindern etwas zu gestalten und deren Kreativität zu fördern. Aus den Resten des Kürbis können leckere Gerichte wie beispielsweise eine Kürbis-Suppe gekocht werden.

Heute schnitzt man Kürbisse, damals waren es meist Rüben. Imago imago images / Horst Rudel

Welche der Alternativen Franziska im Jahr 2020 vor hat, weiß sie noch nicht. Eins jedoch ist bereits sicher: Ob sie in der Küche sein wird oder doch auf Entdeckungsreise eines Friedhofs geht, wird sie als Cruella De Vil verkleidet sein. Denn: