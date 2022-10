per Mail teilen

Am 31. Oktober wird auch in diesem Jahr wieder Halloween in Baden-Württemberg gefeiert. Wo es die gruseligsten Partys gibt und was es mit diesem Brauch auf sich hat. Ein Überblick.

Wer auf Gänsehautmomente steht, fiebert diesem einen Tag im Jahr mit Sicherheit entgegen: Am 31. Oktober ist Halloween - und das wird auch in Baden-Württemberg gefeiert. Dann verlangen Kinder wieder "Süßes oder Saures" und viele Menschen verkleiden sich als Vampir, Hexe oder Mumie. Aber woher kommt eigentlich dieser Brauch?

Der Ursprung von Halloween liegt in Irland

In vorchristlicher Zeit feierten die Kelten am 31. Oktober eines ihrer wichtigsten Feste: Samhain. Damals drehte sich die Feier aber um die Ernte, den Beginn der kalten Jahreszeit und eines neuen Kalenderjahres, heißt es beim NDR. Außerdem glaubten die Kelten, dass der Kontakt in das Reich der Toten an diesem Tag besonders gut möglich sei.

An Samhain ist der Tod auf der Suche nach den Lebenden

Der Aberglaube bestand darin, dass die Lebenden an Samhain von den Toten aufgesucht wurden - vor allem die, die bald sterben sollten. Um die Toten zu verwirren, verkleideten sich die Menschen und spukten selbst durch die Nacht. Vor den Häusern gab es kleine Gaben für die Toten, große Feuer sollten böse Geister fernhalten.

Halloween-Partys, wie wir sie heutzutage kennen, entwickelten sich erst in Amerika, als die irischen Einwanderer ihre Tradition im 19. Jahrhundert mitbrachten. Mittlerweile hat diese alte Tradition aber auch ihren Weg auch nach Deutschland gefunden. Auch in diesem Jahr wird in Baden-Württemberg das Fest der Toten gefeiert.

Halloween-Veranstaltungen 2022

Im Europapark in Rust (Ortenaukreis) ist der ganze Oktober bis in den November hinein Halloween-Zeit angesagt. Das komplette Ambiente ist auf Grusel und Horror abgestimmt. Am 31. Oktober findet außerdem die SWR3 Halloween-Party im Europapark statt.

Für die Besucherinnen und Besucher des Bergwerkstollens Teufelsgrund im Münstertal bei Freiburg spukt es auch in diesem Jahr am Sonntag und am Montag. Es finden Gruselführungen durch den Stollen statt.

In der Landeshauptstadt Stuttgart findet wie jedes Jahr die Halloween-Party im SI-Zentrum statt. Doch auch andere Locations bieten schaurige Events an.

Zu Halloween bietet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (Landkreis Emmendingen) am Sonntag ein Ferienprogramm für Kinder an. Es werden Kürbisse geschnitzt, um die "bösen Geister" fernzuhalten.

Halloween in Baden-Württemberg hat aber auch seine dunklen Seiten: Im vergangenen Jahr sorgte verschiedene Halloween-"Streiche" im ganzen Land für Polizeieinsätze.