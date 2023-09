Zweieinhalb Jahre ist die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg her. Zur Halbzeit ziehen die Fraktionen von Grünen und CDU Bilanz. Viel Nachholbedarf gibt es bei der Windkraft.

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg ziehen die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU am Montag eine Halbzeitbilanz der Regierungsarbeit. Beschlossen wurden unter anderem die Photovoltaik-Pflicht für Neubauten und die Änderung des Wahlrechts.

Bei der nächsten Landtagswahl 2026 darf dann schon mit 16 Jahren gewählt werden. Zudem gibt es zwei Stimmen wie bei der Bundestagswahl. Eine Änderung gibt es auch für befristet angestellte Lehrkräfte: Sie werden seit diesem Jahr über die Sommerferien bezahlt und nicht mehr in die Arbeitslosigkeit entlassen.

Abgeschlagen beim Klimaschutz

Beim Thema Klimaschutz bleibt die grün-schwarze Landesregierung dagegen weit entfernt von ihren Zielen. 1.000 neue Windräder sollten bis zum Ende der Legislaturperiode entstehen - zur Halbzeit sind es gerade mal 50.

Bis 2030 sollen doppelt so viele Menschen Busse und Bahnen nutzen wie vor zehn Jahren. Das wurde als Leitbild im Koalitionsvertrag festgelegt. Tatsächlich ist die Zahl der ÖPNV-Nutzer in Baden-Württemberg seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor 12 Jahren jedoch um 12 Prozent zurückgegangen.

Die Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) wollen bei einer Pressekonferenz darstellen, was Grün-Schwarz bislang erreicht hat und was noch vor der Koalition liegt.

CDU-Fraktionschef äußert sich zu Kretschmann

Unterdessen überschattet eine Aussage von Manuel Hagel den gemeinsamen Termin. In einem Interview mit der "Schwäbischen Zeitung" hatte er Ende vergangener Woche gesagt, die CDU wolle keinen anderen Grünen-Politiker zum Ministerpräsidenten wählen, sollte Winfried Kretschmann sein Amt vor Ende der laufenden Legislaturperiode niederlegen.

Eine Ministerpräsidentenwahl "aus Gründen des reinen grünen Machterhalts" sei für die CDU keine Option, sagte Hagel. "In einem solchen Fall sehe ich mit uns in dieser Legislatur keine Mehrheit für einen anderen grünen Ministerpräsidenten." Es sei kein Geheimnis, "dass grüne Parteistrategen in Berlin seit Monaten darüber nachdenken, wie sie die Macht für die Grünen in der Zeit nach Kretschmann sichern können", sagte Hagel. Für die CDU sei Kretschmann aber die Grundlage der Koalition. "Er hat den Menschen im Land vor der Wahl versprochen, fünf Jahre zur Verfügung zu stehen", sagte Hagel. Seiner Erfahrung zufolge sei auf Kretschmanns Wort auch Verlass.

Grüne: "Aktuelle Themen im Vordergrund"

Die Grünen pochten daraufhin auf Vertragstreue der CDU. "Der Koalitionsvertrag ist zwischen den Parteien für fünf Jahre geschlossen und regelt eindeutig, welche Seite den Ministerpräsidenten stellt", erklärte eine Sprecherin der Landtagsfraktion auf Anfrage. "Ministerpräsident Kretschmann hat stets betont, dass er für die gesamte Legislaturperiode zur Verfügung steht. Das gilt weiterhin." Für die Grünen stünden ohnehin die aktuellen Themen im Vordergrund.

Grüne und CDU stellen seit 2016 gemeinsam die Landesregierung in Baden-Württemberg. Nach der Landtagswahl im März 2021, bei der die Grünen mit 32,6 Prozent der Stimmen deutlich vor der CDU mit 24,1 Prozent gelandet waren, entschieden sich die Parteien für eine Neuauflage von Grün-Schwarz. Die aktuelle Landesregierung ist seit dem 12. Mai 2021 im Amt. Die reguläre Wahlperiode geht noch bis März 2026.