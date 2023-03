Der Stuttgarter Künstler Otto Herbert Hajek wurde in den 1950/60er Jahren bekannt. Seine Skulpturen stehen in Moskau, Adelaide, aber viele auch in Stuttgart. Weil um das Erbe von Hajek jahrelang gestritten wurde, hat sein Sohn in den vergangenen Jahren Werke aus dem Nachlass gekauft. Er wollte seinem Vater vor dessen ehemaligen Wohnhaus in Stuttgart ein Denkmal setzen. Jetzt sollen diese Skulpturen aber versteigert werden. Auch weil sich Hajek von der Stadt im Stich gelassen fühlt.