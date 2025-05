Hagelschäden haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Warum Baden-Württemberg besonders betroffen ist, geht aus dem Hagel-Atlas einer Versicherung hervor.

In den vergangenen Jahren sind Hagelschäden - genauso wie solche durch Stürme und Überschwemmungen - häufiger und heftiger geworden. Zu den Hagelschäden-Hotspots 2024 zählte Baden-Württemberg vor Thüringen und Bayern. Das geht aus dem aktuellen Hagel-Atlas hervor, den der Kfz-Versicherer Verti vorgelegt hat. Im Vergleich der besonders betroffenen bundesdeutschen Großstädte liegt Stuttgart demnach auf Platz drei.

Schwarzwald, Alb und Rheinebene besonders betroffen

Auch wenn das Jahr 2024 in Deutschland zwar weniger Hagelschlag hervorbrachte als das Rekordjahr 2023, nehmen die Hagelschäden im langfristigen Verlauf zu. Das zeige, dass Hagelstürme insgesamt häufiger werden, so die Versicherer. In Baden-Württemberg traten die Hagelschäden vor allem in den südlichen Regionen auf: im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und in der Oberrheinischen Tiefebene.

Die Versicherungsexperten sagen, dass die am stärksten betroffenen Regionen in Deutschland vor allem in Alpennähe und im Mittelgebirgsraum liegen. Ausschlaggebend seien die geografische Lage und die klimatischen Bedingungen, die Bildung und Intensität von Gewittern begünstigen. So lasse sich auch das Hagelrisiko in Thüringen und Bayern erklären. Vor allem entlang der Alpen und in Teilen Frankens und der Oberpfalz kam es hier im vergangenen Jahr zu Hagelschäden. Als "noch mittelmäßig" betroffen stuft der Hagel-Atlas Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen ein.

Unwetter: Hagelrisiko von Mai bis August am größten

In Deutschland ist das Hagelrisiko typischerweise während der warmen Monate des Jahres am höchsten - vorrangig in den Monaten Mai bis August. Das liegt daran, dass Hagelstürme oft in Verbindung mit starken Frühlings- und Sommergewittern auftreten.