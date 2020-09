per Mail teilen

Die Grünen im Land fordern angesichts der gestiegenen Kosten für den geplanten Baden-Württemberg-Pavillon auf der Expo Dubai zu prüfen, ob Dritte in Haftung genommen werden können. So solle weiterer Schaden von den Steuerzahlern im Land abgewendet werden, sagte die Grünen-Landtagsfraktionsvize Andrea Lindlohr der "Südwest Presse". Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) solle mögliche Schadensersatzansprüche des Landes nun prüfen. Der Pavillon kostet derzeit schon rund 13 Millionen Euro, von denen nur etwas mehr als zwei Millionen Euro von Sponsoren übernommen wurden. Eigentlich wollte eine Projektgesellschaft den Pavillon komplett mit Hilfe von Firmen finanzieren. Das Land steht allerdings vertraglich in der Verantwortung, die Kosten zu tragen. Durch die Verschiebung der Expo um ein Jahr wegen Corona sind weitere zwei Millionen Euro angefallen.