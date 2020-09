Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hält eine Einigung im Streit um Raser-Fahrverbote für möglich - stellt dafür aber Bedingungen. "Es ist Bewegung in die Sache gekommen. Ich bin optimistisch, dass wir da zu einer Einigung kommen können", sagte Hermann dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Er fordert schärfere Sanktionen für Raser. "Die vorgeschlagene Bußgeldhöhe ist deutlich zu niedrig und die Karenzzeit ist aus unserer Sicht nicht ausreichend", betonte der Grünen-Politiker. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte den Grünen vorgeworfen, eine Lösung verhindern zu wollen. Nach wochenlangem Hin und Her soll sich der Bundesrat am Freitag erneut mit Änderungen der Straßenverkehrsordnung befassen. Im Kern geht es darum, dass seit Ende April der Führerscheinentzug droht, wenn man innerorts 21 Kilometer km/h oder außerorts 26 km/h zu schnell fährt. Zuvor waren die Schwellen höher. Die Regelung wurde wegen eines entdeckten Formfehlers außer Vollzug gesetzt. Strittig ist, ob nur der Fehler behoben werden soll - das wollen die Grünen. Oder, ob auch die schärferen Sanktionen abgemildert werden - dafür setzt sich Scheuer ein.