Die Zahl der Eingaben an die Härtefallkommission Baden-Württemberg ist im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 weiter zurückgegangen. Insgesamt wurden 139 Anträge (2018 noch 171) gestellt. 39 der Anträge wurden dem Innenministerium zu einem Härtefallersuchen übergeben, in 32 Fällen ist dem Ersuchen nachgekommen worden (82 Prozent der Fälle). Auf SWR-Anfrage nannte das Innenministerium beispielsweise die Täuschung der Identität als Grund für eine Ablehnung. Die Mehrheit der Härtefalleingaben betrifft alleinstehende Männer, die überwiegend aus afrikanischen Ländern, insbesondere aus Gambia, eingereist sind. Der Anteil von Personen aus dem Kosovo ist nochmals erkennbar zurückgegangen. Über die Hälfte der Eingaben, die 2019 an die Härtefallkommission gerichtet wurden, bezieht sich auf Personen, die während der "Flüchtlingskrise" ins Bundesgebiet eingereist sind. Auch hierbei handelt es sich überwiegend um Einzelpersonen. Die Härtefallkommission des Landes bietet vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern seit 2005 die Möglichkeit, aus dringenden humanitären und persönlichen Gründen, die belegt werden müssen, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Die Entscheidungen der unabhängigen Härtefallkommission sind nicht anfechtbar.