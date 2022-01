per Mail teilen

Der Klinikverbund "Medizin Campus Bodensee" im Bodenseekreis war von einem Hackerangriff betroffen. In den Kliniken Friedrichshafen und Tettnang fiel die komplette Informationstechnik (IT) aus. Vorsorglich wurden alle Server und Geräte heruntergefahren, um eine weitere Verbreitung der Schadsoftware zu verhindern, heißt es in einer Mitteilung. Getroffen habe es hauptsächlich Verwaltungsbereiche.