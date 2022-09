Es wird immer wahrscheinlicher, dass die beiden Atomkraftwerke Neckarwestheim II im Kreis Heilbronn und Isar 2 in Bayern auch über das Jahresende hinaus am Netz bleiben. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Abend in Berlin mitgeteilt. Habeck reagiert damit auf die Tatsache, dass Frankreich derzeit weniger Strom nach Deutschland liefern kann.