Grünen-Chef Robert Habeck hat vor den Wahlen in Baden-Württemberg und im Bund die Unterschiede zwischen seiner Partei und der CDU betont. Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg sei "viel schwieriger" gewesen als die Koalition von Grünen und SPD, sagte er. "Das sollten alle, die jetzt so gern von Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün auf Bundesebene ausgehen, bedenken: Wir sind sehr unterschiedliche Parteien mit teils gegensätzlichen Ansichten, vor allem in ökologischen und sozialen Fragen." Sowohl Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) als auch die Grünen im Bund machten einen eigenständigen Wahlkampf, sagte Habeck. "Die Zeiten von Koalitionsaussagen vor Wahlen sind lange vorbei." Das Ziel in Baden-Württemberg sei, "dass wir das Land weiter führen, mit Winfried Kretschmann als Ministerpräsident." In Baden-Württemberg wird am 14. März gewählt, die Bundestagswahl ist am 26. September.