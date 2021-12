Forstministerium rechnet mit guter Pilzsaison

Das Forstministerium rechnet dank dem regnerischen Wetter in den vergangenen Monaten mit einer guten Pilzsaison in Baden-Württemberg. "Das regnerische Wetter tut dem Wald gut und begünstigt das Wachstum der Waldpilze", sagte Forstminister Peter Hauk (CDU) am Freitag in Stuttgart. Beim Pilzesammeln sollten Waldbesucher nach Angaben des Ministeriums darauf achten, "keine unverhältnismäßig große Menge" mitzunehmen. Erlaubt seien gemäß dem Landeswaldgesetz nur kleine Mengen zum eigenen Verbrauch.